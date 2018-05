कर्नाटक में बीजेपी की हालत पर कांग्रेस नेता ने इस फोटो के जरिए कसा तंज, सब लेने लगे मजे

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी राज्य में सरकार बनाने में नाकाम रही। बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनने के महज 55 घंटे बाद ही इस्तीफा देना पड़ गया, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर बीजेपी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता शकील अहमद ने भी कर्नाटक में बीजेपी की हालत पर फोटो पोस्ट करते हुए जोरदार तंज कसा। उन्होंने बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल तीन वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपयी की तस्वीर पोस्ट करते हुए पार्टी पर तंज कसा। इस तस्वीर में तीनों नेता जमकर ठहाके लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और फोटो पर ‘मजा आ गया’ लिखा है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, ‘सोशल मीडिया पर चल रहा इंटरेस्टिंग पोस्ट।’ इस तस्वीर को देखने के बाद हर कोई यही सोचेगा कि ये तीनों नेता कर्नाटक में अपनी पार्टी की स्थिति पर हंस रहे होंगे।

शकील अहमद के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने जमकर मजे लिए। एक यूजर ने कांग्रेस पर ही निशाना साधते हुए कहा, ‘आपको किस बात मैं मजा आ रहा है, आपकी पार्टी हर जगह हार रही है, कर्नाटक में भी 78 सीट आईं। इस तरह आप मजा करते रहे तो जनता आपको 2019 में 44 सीट से 4 पर ले आयेगी।’ एक ने लिखा, ‘BJP से इतना डर कि कांग्रेस 78 सीट जीतने के बाद भी 38 सीट जीतने वाले JDS पार्टी के नेता को CM बनाने को तैयार है, इसे कहते हैं खौफ।’ अन्य यूजर ने लिखा, ‘शकील अहमद सर, अभी बहुत कुछ करना है इनको देश में हराने के लिए… इतने से खुश नहीं होना चाहिए।’ इसके अलावा लोगों ने बहुत ही अनोखे पोस्ट करते हुए अपनी बात कही।

Why depict out of context? There are many seniors in the Congress too who are unhappy with Rahul sidelining them. Maybe, u r next in line!

— Anil Gupta (@anilgupta5113) May 20, 2018