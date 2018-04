Video: कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह की ली चुटकी, इंटरव्यू कर रहे एंकर पर भी कसा तंज

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक टीवी शो के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जुबान फिसलने के मामले पर चुटकी लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और शो के एंकर पर भी तंज कसा। दरअसल, इंडिया टुडे के कार्यक्रम ‘कर्नाटक पंचायत’ में एंकर राजदीप सरदेसाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सवाल किया था। उन्होंने खड़गे से पूछा, ‘आप कहते हैं आपने राज्य में काम किया। पीएम मोदी कहते हैं कि यह भ्रष्टाचार की सरकार है। अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार का मतलब ही सिद्धारमैया है। इस पर आप क्या कहेंगे?’

इस सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा, ‘अमित शाह ने खुद अपने मुंह से यह बात कही कि येदियुरप्पा की सरकार कर्नाटक की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार थी। उन्होंने खुद कहा कि येदियुरप्पा सबसे भ्रष्टाचारी सीएम रहे हैं कर्नाटक के। इसके अलावा शाह ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि मोदी ने एससी और एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ भी काम नहीं किया।’ हालांकि इसी वक्त एंकर ने खड़गे की बात काटी और कहा कि यह तो ट्रांसलेशन के दौरान हुई एक गलती थी।

