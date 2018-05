कर्नाटक राज्यपाल का बीजेपी कनेक्शन बताने पर हो रहे थे ट्रोल, एक्टर उदय चोपड़ा ने यूं कराया चुप

कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला और बीजेपी के बीच कनेक्शन बताने को लेकर ट्रोल हो रहे बॉलीवुड एक्टर उदय चोपड़ा ने अब ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। चोपड़ा द्वारा किए गए एक ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था। बहुत से लोगों ने उनकी बेवकूफ और लूजर तक कहा था। एक यूजर ने लूजर वाले ट्वीट पर उदय चोपड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में एक लूजर को भी अपने विचार रखने का अधिकार होता है।

जब एक यूजर ने उदय चोपड़ा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक लूजर को उस वक्त अपना मुंह बंद रखना चाहिए जब उसके बाद अपने बाप के पैसे के अलावा किसी भी और चीज की जानकारी न हो। इस ट्वीट पर चोपड़ा ने कहा, ‘ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में एक लूजर को भी ओपिनियन रखने का अधिकार होता है।’ इसके अलावा लगातार हो रही आलोचनाओं पर उन्होंने एक अन्य ट्वीट कर कहा, ‘हा! मेरी टाइमलाइन में अचानक से बहुत से ट्रोल्स आ गए। मैं इससे सहमत हूं कि मैं परिणाम बताने वाला कोई नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी भारत का नागरिक हूं और मुझे अपने देश की फिक्र है।’

Not really. In a democracy a loser is allowed to have opinions too

Ha! So many trolls on my timeline suddenly. I agree I am no one of consequence but I am still an Indian and I care deeply about my country

— Uday Chopra (@udaychopra) May 15, 2018