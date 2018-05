कर्नाटक विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन लगभग शुरू हो गया है और मतदान की घड़ी बेहद करीब होने के साथ ही राजनीतिक दलों की वोटरों को लुभाने की जोर-आजमाइशें भी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गांधी ने अब एक ग्राफिक के माध्यम से जनता को समझाना शुरू किया है कि राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। ग्राफिक्स में 2008 से लेकर 2013 तक राज्य में रही बीजेपी सरकार के कामकाज और 2013 से लेकर 2018 तक की कांग्रेस सरकार के बीच की उपलब्धिों के तुलनात्मक आंकड़े पेश किए गए हैं। ग्राफिक के हिसाब से राज्य में बीजेपी की सरकार के पांच वर्षों में 26.64 लाख रोजगार पैदा किए गए थे, जबकि कांग्रेस की सरकार में 53 लाख लोगों को नौकरियां मिली। बीजेपी सरकार में 6560 करोड़ की लोन किसानों को मिली तो कांग्रेस की सरकार में यह आंकड़ा 12000 करोड़ रहा। मेट्रो का जिक्र किया गया है। बीजेपी की सरकार में 6.7 किमी. नम्मा मेट्रो पूरी हुई, जबकि कांग्रेस के शासन में 42.3 किलोमीटर।

कांग्रेस के दावे के मुताबिक बीजेपी के समय में 11.3 लाख आवास मुहैया कराए गए, कांग्रेस ने 15.5 लाख घर बनवाए। ग्राफिक में लगभग हर उस वर्ग और पीढ़ी से जुड़ी योजनाओं के आंकड़ों का जिक्र है, जो सीधे उन्हें प्रभावित करती हैं। ग्राफिक में एमबीबीएस सीट से लेकर बजट, समाजक कल्याण फंड, शिक्षकों की नियुक्ति, दुग्ध उत्पादन, सड़क निर्माण, गांवों में शौचालय निर्माण, पिछड़ वर्ग के लिए बजीफा, निवेश की संभावनाओं आदि के आंकड़ों का जिक्र किया गया है। बता दें कि राज्य की 224 सीटों के लिए 12 मई को एक ही चरण में मतदान होना है। इसके नतीजे 15 मई को आएंगे।

In Karnataka, Congress Vs BJP is a “no contest” as this graphic shows. pic.twitter.com/uwpOd4Vz3I

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 9, 2018