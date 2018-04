हाथ में नींबू लेकर कांग्रेस का प्रचार कर रहे सीएम सिद्धारमैया, बीजेपी ने साधा निशाना

भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया द्वारा हाथ में नींबू रखकर प्रचार करने को पाखंड करार दिया है। पार्टी ने कहा कि एक तरफ तो वह ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं जबकि दूसरी ओर हिन्दू परंपराओं का ‘अनादर करने और उन्हें आपराधिक बनाने के लिए’ अंधविश्वास विरोधी बिल ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के बीच इस मसले पर ट्विटर पर खूब तकरार हुई । कर्नाटक भाजपा ने एक ट्वीट कर कहा, ‘‘हाथ में नींबू लेकर प्रचार करना और दूसरी ओर हिन्दू परंपराओं का अनादर करने और उन्हें आपराधिक बनाने के लिए अंधविश्वास विरोधी बिल लाना। जिसे पाखंड कहते हैं उसका नाम सिद्दारमैया है।’’ बता दें कि इस ट्वीट के साथ भाजपा ने एक फोटो भी पोस्ट किया है, जिसमें सिद्दारमैया हाथ में नींबू लेकर प्रचार कर रहे हैं।

बीजेपी के इस ट्वीट पर मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने भी जवाबी हमला बोला है। कर्नाटक में दूसरी पारी के लिए जोर आजमाइश कर रहे सिद्दारमैया ने बीजेपी के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि ये कर्नाटक में परंपरा है कि जब आप कोई गांव जाते हैं तो वहां के लोग नींबू देकर आपका स्वागत करते हैं। सिद्दारमैया ने ट्वीट किया, “जब आप किसी गांव में जाते हैं तो लोग नींबू देकर आपका स्वागत करते हैं, यह कोई अंधविश्वास नहीं है और इसे सभी कर्नाटकवासी जानते हैं, अंधविश्वास विरोधी बिल अब कानून बन चुका है इसे कर्नाटक विधानसभा ने पास किया है, यह किसी भी हिन्दू मान्यता का अनादर नहीं करता है, ट्वीट करने से पहले कर्नाटक के बारे में जान लीजिए जवान दोस्तों।”

Campaigns with a lemon in hand, but brings in Anti Superstitions Bill to demean and criminalise Hindu traditions.

When you visit a village people welcome you with lemon. That this is not a superstition is known to all Kannadigas

Anti-Superstition Bill has become a law passed by Karnataka legislature. It does not demean any Hindu tradition

Learn about Karnataka before tweeting young fellows https://t.co/yz2iyjHRwY

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) April 4, 2018