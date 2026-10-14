सोशल मीडिया पर इन दिनों देश-विदेश में नवरात्रि सेलिब्रेशन के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। अमेरिका में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कराची में भी नवरात्र को सेलिब्रेट किया जा रहा है। पाकिस्तान का एक खास वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आमतौर पर खबरों में रहने वाले पाकिस्तान से इस बार एक अलग और खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां नवरात्रि के पावन अवसर पर कराची स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ‘जय माता दी’ के जयकारों और डांडिया की गूंज के साथ मनाए गए इस उत्सव के वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स बेहद पसंद कर रहे हैं और आपसी सौहार्द की मिसाल बता रहे हैं।

कराची के किस मंदिर में दिखा नवरात्रि का रंग

इंस्टाग्राम यूजर @munji_galhiyun ने यह वीडियो पाकिस्तान के कराची स्थित श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर का बताकर शेयर किया है। वीडियो पर लिखा है, ‘नवरात्रि का पहला दिन: शिव मंदिर, कराची, पाकिस्तान। वीडियो की शुरुआत में इसे रिकॉर्ड कर रही महिला कहती है, ‘ये भारत नहीं, पाकिस्तान है। यहां नवरात्रि मनाई जा रही है। वीडियो में माता रानी की भक्ति, गरबा की धूम और ‘जय माता दी’ की गूंज सुनाई दे रही है।

इसके बाद पाकिस्तान के मंदिर में जो नजारा दिखाई देता है, वह लोगों का ध्यान खींच रहा है। मंदिर में श्रद्धालु गरबा करते, पूजा-अर्चना करते और माता रानी की प्रतिमा के आसपास इकट्ठा होकर भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने सिर पर ‘जय माता दी’ लिखी पट्टियां बांध रखी हैं। वहीं, कुछ लोग प्रसाद बांटते और एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा करते दिखाई देते हैं। यह नजारा बताता है कि आस्था और त्योहारों की खुशियां सरहदों तक सीमित नहीं होतीं। जहां श्रद्धा होती है, वहां लोग अपनी परंपराओं और विश्वास के साथ उत्सव मनाते हैं।

नौ दिनों तक चलता है नवरात्रि का उत्सव

इंस्टाग्राम यूजर की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के मंदिर में भी नवरात्रि का उत्सव पूरे नौ दिनों तक मनाया जाता है। इन दिनों श्रद्धालु पूजा-पाठ और दूसरे धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। इंस्टाग्राम यूजर की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान के कराची स्थित श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर में भी नवरात्रि का उत्सव नौ दिनों तक मनाया जाता है। नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसमें मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। इन नौ दिनों में भक्त माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना करते हैं। कराची के मंदिर से सामने आए वीडियो में भी नवरात्रि की इसी भक्ति और उत्साह की झलक दिखाई देती है। श्रद्धालु मंदिर में एकत्र होकर पूजा-पाठ करते, गरबा में हिस्सा लेते और एक-दूसरे के साथ त्योहार की खुशियां बांटते नजर आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं के सिर पर ‘जय माता दी’ लिखी पट्टियां दिखाई देती हैं, जबकि कुछ लोग प्रसाद बांटते नजर आते हैं।

वीडियो देखकर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने खुशी, हैरानी और सद्भाव से भरी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई यूजर्स ने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को त्योहार मनाते देखकर अपनी खुशी जाहिर की। एक यूजर ने लिखा, ‘भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। भारत की ओर से ढेर सारा प्यार और प्रार्थनाएं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘मैं भी आप सभी के साथ नवरात्रि मनाना चाहता हूं। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी! वहीं, वीडियो देखकर एक यूजर को यकीन ही नहीं हुआ। उसने पूछा, ‘क्या यह सच है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक दूसरे यूजर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा यह देखकर तो मेरा दिन बन गया।

लोगों को है भारत-पाकिस्तान के साथ त्योहार मनाने का इंतजार

इस वीडियो पर कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं खास तौर पर दिल छू लेने वाली हैं। यूजर्स ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान के लोग बिना किसी दूरी के एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल हो सकेंगे। एक यूजर ने लिखा, ‘वाह! मैं बस उम्मीद करता हूं कि किसी दिन भारत और पाकिस्तान मिलकर इसे मना सकें। एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘पाकिस्तानी हिंदुओं को शांति और खुशी के साथ अपना धार्मिक त्योहार मनाते देखना अच्छा लगता है। कराची के मंदिर से सामने आया यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोगों के लिए यह सिर्फ नवरात्रि उत्सव का वीडियो नहीं, बल्कि आपसी सद्भाव और एक-दूसरे की धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान की उम्मीद भी है।

डिस्क्लेमर: यह वीडियो और इससे जुड़ी जानकारी स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं की गई है। सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं उनके निजी विचार हैं।