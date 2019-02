पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान विरोधी लहर पूरे उफान पर है। लोग जगह-जगह पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है। भारत सरकार ने भी कड़े कदम उठाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कई व्यापारिक पाबंदियां लगा दी हैं। लेकिन लोगों के इस गुस्से का शिकार बेंगलुरु की एक प्रसिद्ध बेकरी भी हो गई है। दरअसल इस बेकरी का नाम ‘कराची बेकरी’ है। कराची पाकिस्तान के शहर का नाम है। जिस पर लोगों को आपत्ति है और कुछ लोगों द्वारा इस बेकरी को बंद किए जाने की मांग की जा रही है।

दरअसल साल 1947 में भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त भारत आए एक सिंधी खानचंद रामनामी ने साल 1952 में इस बेकरी की शुरुआत की थी। चूंकि खानचंद रामनामी पाकिस्तान के कराची शहर से पलायन करके हैदराबाद पहुंचे थे। इसलिए उन्होंने अपने बेकरी का नाम कराची बेकरी रखा। इसके बाद से अब तक यह बेकरी अपने बिस्किट और अन्य प्रोडक्ट्स के लिए काफी प्रसिद्ध हो चुकी है। हालांकि पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान विरोधी लहर चल रही है। जिसकी चपेट में यह कराची बेकरी भी आ गई है।

Few unidentified people arrived at Karachi Bakery in Bengaluru’s Indiranagar and demanded that the name of the bakery be changed. The people running the bakery covered the word ‘Karachi’ and displayed the India flag to pacify and diffuse the situation. pic.twitter.com/zaqGAK6vvt — Prajwal (@prajwalmanipal) February 22, 2019

Indians are punishing other Indians and their businesses for an act by Pakistan. This is the famous Karachi Bakery arm-twisted to hide its name. pic.twitter.com/Qg5jwPADZ8 — Gabbbar (@GabbbarSingh) February 23, 2019

The irony is that Karachi Bakery is run by a Sindhi family that chose India over Pakistan in 1947! — Apurva Vishwanath (@apurva_hv) February 22, 2019

खबर के अनुसार, शुक्रवार को बेकरी की बेंगलुरु के इंदिरानगर स्थित शाखा पर कुछ लोग पहुंचे और दुकान से कराची नाम वाला साइनबोर्ड हटाने को कहा। हालांकि बाद साइनबोर्ड पर लिखा कराची नाम एक कपड़े से ढकने के बाद ही लोगों की भीड़ शांत हुई। इसके साथ ही दुकान के साइनबोर्ड के ऊपर भारतीय झंडा भी लगा दिया गया। Scroll.in की एक खबर के अनुसार, बेंगलुरु पुलिस ने भी इस घटना की पुष्टि की है। वहीं कराची बेकरी की अन्य शाखाओं को भी कराची नाम के चलते धमकियां मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स भी इस मुद्दे पर खूब कमेंट कर रहे हैं और कराची नाम पर आपत्ति करने वाले लोगों को ट्रोल कर रहे हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App