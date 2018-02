बाइक चलाते वीडियो पोस्ट कर ट्रोल हुए कपिल शर्मा, लोग पूछने लगे सवाल

कॉमेडियन कपिल शर्मा सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। उन्होंने अपना एक वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया है जिसमें वह बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो पर उन्हें कोई वाह-वाही नहीं मिली है बल्कि लोगों की सलाह और सवालों का सामना करना पड़ा है। तो आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में? दरअसल, इस वीडियो में कपिल शर्मा बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन उन्होंने हेलमेट की जगह एक कैप पहन रखी है। बस! इसी बात पर फेसबुक यूजर्स ने उन्हें हेलमेट पहनने की सलाह दे डाली। वहीं कई लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप तो सिलेब्रिटी हैं और आपने हेलमेट क्यूं नहीं पहन रखा है? उन्होंने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, “Winter memories #amritsar #fun #food #bikeriding so many things m missing right now.. found this video in my phone so thought to share with u Guys.. love u all”

कपिल के इस वीडियो पर हेलमेट को लेकर किए गए कमेंट्स की भरमार है। एक फेसबुक यूजर Ak Daur ने कमेंट किया, “सिलेब्रिटी होकर आपको कानून का पालन करना चाहिए। आपका हेलमेट किधर है? मुझे याद है आप लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत देते रहे हैं। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि लोग सिलेब्रिटीज को फॉलो करना पसंद करते हैं।” कई लोगों ने इस बात पर मजे भी लिए। एक और फेसबुक यूजर Gaurav Khulbey ने कमेंट में लिखा, “सचिन तेंदुलकर का फैन होने के नाते, मैं आपको सलाह दूंगा कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट जरूर पहने।” ऐसे ही कई और मजेदार कमेंट्स देखने को मिले हैं।

