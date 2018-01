‘माय नेम इज खान, आई एम नॉट योर वोट बैंक’, कपिल मिश्रा ने मुस्लिम बुजुर्ग के वीडियो से बोला केजरीवाल पर हमला

आम आदमी पार्टी द्वारा दरकिनार किये जा चुके दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल शर्मा लगातार पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर हमलावर बने हुए हैं। आए दिन सोशल मीडिया में तस्वीर, वीडियो और अपने पोस्ट से हमला बोलने वाले कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर डर्टी पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में एक मुस्लिम बुजुर्ग दिख रहा है। ये बुजुर्ग बता रहा है कि कैसे वह अरविंद केजरीवाल से नाराज है। इस वीडियो के पोस्ट होते ही इसपर लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए। लोग वीडियो देख अरविंद केजरीवाल को भला-बुरा कहने लगे। हालांकि कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो इसे कपिल मिश्रा का फ्रस्टेशन बता रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल कपिल मिश्रा को अरविंद केजरीवाल ने जल विभग का काम ठीक से ना देखने को लेकर मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। मंत्री पद जाने के बाद कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर काफी संगीन आरोप भी लगाए, हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर पाए हैं। इसके बाद से कपिल आए दिन केजरीवाल के विरोध में लिखते और बोलते आ रहे हैं।

बुधवार को कपिल मिश्रा ने जो वीडियो ट्वीट किया उसमें एक बुजुर्ग अरविंद केजरीवाल को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। ये शख्स कह रहा है – ‘अरविंद केजरीवाल आपने बच्चों के सामने कहा कि आज मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है..लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद को मुसलमानों को मसीहा ना मानिए। आपने कहा था कि मैं सबको साफ पानी दूंगा, लेकिन किसी भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में आपने ऐसा नहीं किया। आपने जो पानी दिया उसे पीकर लोग बीमार हो रहे हैं।’ अंत में ये बुजुर्ग ये कहते हुए अपनी बात खत्म करता है कि माय नेम इज खान, आई एम नॉट योर वोट बैंक।

Watch A Delhi Muslim Baba Khan Exposes Kejriwal Dirty Muslim Politics –

"My Name is Khan, I am NOT your Vote Bank" pic.twitter.com/07qZ1rxwqd

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) January 31, 2018