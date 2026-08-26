उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है।

सिथरा बुजुर्ग गांव की रहने वाली नीतू द्विवेदी पिछले शुक्रवार को अपनी बेटी के साथ श्रद्धा पांडे के ऑफिस पहुंचीं। दैनिक भास्कर हिंदी के अनुसार, द्विवेदी ने आभार जताने के लिए पांडे को एक पेन भी भेंट किया। गांव में पानी की सप्लाई की समस्या को लेकर अधिकारियों से संपर्क करने के लगभग दो महीने बाद यह बुजुर्ग महिला पांडे से मिलने पहुंचीं। इस भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

द्विवेदी ने दैनिक भास्कर हिंदी को बताया कि गांव में पानी की सप्लाई हो रही थी, लेकिन उनके घर और कुछ पड़ोसी घरों में पानी नहीं पहुंच रहा था। उन्होंने आगे कहा कि पानी लाने के लिए दूर तक जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था।

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रिपोर्ट के मुताबिक, वह अपनी बेटी के साथ ज़िला मजिस्ट्रेट के ऑफ़िस गईं और अधिकारियों के सामने कई यह मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने यह भी दावा किया कि जल विभाग के कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें धमकाया भी।

SP पांडे ने निभाया कर्तव्य

नीतू द्विवेदी के गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर ज़िला मुख्यालय जाने का मतलब था कि हर बार आने-जाने में सैकड़ों रुपये खर्च होते थे। बैसाखी के सहारे ऑफ़िस से बाहर निकलतीं द्विवेदी का एक वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया, जिस पर SP पांडे का ध्यान गया।

सोशल मीडिया पर उस वीडियो देखने के बाद SP पांडे ने मामले पर ध्यान दिया और स्थानीय पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे द्विवेदी के घर जाएं और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें। इस दखल के बाद, द्विवेदी के घर में पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो गई। बाद में द्विवेदी ने पुलिस की मदद के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पांडे से व्यक्तिगत रूप से फिर से मिलने का फैसला किया और SP के ऑफिस जाने के लिए एक ऑटो बुक किया।

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SP पांडे से मिलने पर द्विवेदी रोने लगीं

एसपी को शुरू में यह नहीं पता था कि वह क्यों आई हैं, उन्होंने नीतू को गले लगाया और भरोसा दिलाया कि भविष्य में कोई भी समस्या होने पर वह सीधे उनसे संपर्क कर सकती हैं। इस अनोखी मुलाकात के बारे में बात करते हुए, पांडे ने कहा कि लोग आमतौर पर गुस्से में या शिकायतों और विवादों को लेकर SP के ऑफिस आते हैं।

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भास्कर ने पांडे के हवाले से कहा, “किसी को यहां काम से खुश होकर आते और आभार व्यक्त करते देखना अच्छा लगा।” वीडियो पर लोगों के जमकर सकारात्मक कमेंट आ रहे हैं एक यूजर ने लिखा कि एक यूनीफ़ॉर्म फ़र्क ला सकती है। एक और यूज़र ने कमेंट किया, “देखिए, वह उस दिव्यांग महिला को किस तरह थामे हुए है। ऐसा लगता है कि उसका दिल बहुत साफ़ है।” एक अन्य ने कहा कि वाकई एसपी कितनी नेक दिल इंसान है”। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…