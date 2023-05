यूपी पुलिस की जीप के बोनट पर चढ़कर बनाई रील, वायरल हो रहा है ये वीडियो

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस जिप्सी की लाइट भी जल रही है, बोनट पर दो लोग चढ़कर रील बना रहे हैं।

कानपुर में जीप पर बैठकर रील बनाते युवकों का वीडियो वायरल (फोटो सोर्स- वायरल वीडियो)

सोशल मीडिया पर ऐसे कई रील वायरल होते हैं, जिस पर पुलिस से कार्रवाई कि मांग होती है और पुलिस कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी करती है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की गाड़ी के बोनट पर चढ़कर युवकों ने रील बनाई है। वायरल वीडियो कानपुर का बताया जा रहा है, जहां पुलिस की जिप्सी के बोनट पर चढ़कर दो लोग बैठ गए और इसका वीडियो बनवाया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस जिप्सी की लाइट भी जल रही है। इस वीडियो पर किंग लिखकर इसे शेयर किया गया, जिसके बाद यह तमाम सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया और अब कानपुर पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं। वीडियो शेयर कर हो रही है ऐसी मांग @RishabhDixit57 यूजर ने लिखा कि वीडियो कानपुर का है जहां पुलिस की जीप पर बैठकर दो लड़के रील बना रहे हैं और कमाल की बात ये है पूरे वीडियो में कोई रोक-टोक भी नहीं नज़र आ रही। प्रिया राणा नाम की यूजर ने लिखा कि कानपुर में कमिश्नर पुलिस की जीप पर बैठकर दो युवकों ने रील बनाई है। वीडियो में दिख रहा एक युवक कानपुर हिंसा के आरोपी अपराधी कल्लू कातिल का भाई है। https://t.co/N4Ph0ExzdO — POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) May 19, 2023 @Akashkchoudhary यूजर ने लिखा कि रील का क्रेज अब पुलिस की गाड़ियों तक पहुंचा गया। कैसे पुलिस जीप की लाइट ऑन कर रील बनाई जा रही है। जलवा है जलवा, सच में जलवा है। अब चालान की कार्रवाई किस पर होगी? एक अन्य यूजर ने लिखा कि कानपुर पुलिस के ऐसे कारनामे सामने आते रहते हैं, जिससे वह सुर्ख़ियों में बनी रहती है। अभी कुछ दिन पहले दरोगा जी रील को चर्चा में आये थे और अब पुलिस की कार। Also Read दिल्ली से सिडनी जा रही Air India Flight में लगे तेज झटके, सात यात्री घायल बता दें कि वीडियो दिखाई दे रही पुलिस की जिप्सी का नंबर UP 77 G 0525 है। वायरल वीडियो पर पुलिस का कहना है कि कुछ दिन पहले जिप्सी सर्विस के लिए गई थी। संभावना यही है कि इसी दौरान इन युवकों ने वीडियो बनाया हो। इन लड़कों की पहचान कर, इनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

