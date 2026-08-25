उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें कूढ़े के ढेर पर फेंके गए एक्सपायरी चॉकलेट, टॉफी और बिस्किट को लोग बोरियों में भरकर ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। कचरे वाली इस जगह पर जुटी भीड़ एक्सपायरी चॉकलेट को बटोर रही है, चलिए बताते हैं कि माजरा क्या है?

दरअसल, पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में एक चॉकलेट फैक्ट्री ने एक्सपायरी चॉकलेट, टॉफी और बिस्किट के डिब्बे कूड़े के ढेर पर फेंक दिए थे। इसकी भनक लगते ही लोग घर से थैला, बैग औऱ बोरी लेकर उस कूढ़े वाली जगह पर पहुंच गए और फेंके गए चॉकलेट को बीनने में लग गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग नंगे हाथों से ही एक्सपायरी चॉकलेट उठा रहे हैं। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया बहस छिड़ गई है, लोगों का कहना है कि अब कहां गई फूड सेफ्टी।

चॉकलेट लूटने के लिए टूट पड़े लोग

वायरल हो रहे इस वीडियो में दर्जनों लोग उस जगह की ओर भागते हुए दिख रहे हैं, जब उन्हें पता चला कि वहां बड़ी मात्रा में मिठाई और चॉकलेट से भरे डिब्बे फेंके गए हैं। दैनिक भास्कर हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोग ज़मीन से चॉकलेट और टॉफ़ी को अपने नंगे हाथों से उठाते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि कुछ लोग ज़्यादा मात्रा में इन्हें इकट्ठा करने के लिए बैग, बोरे और खाली डिब्बे लेकर वहां पहुंच रहे हैं। लोगों को कोई मतलब नहीं है कि एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है।

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रिपोर्ट में बताया गया है कि फैक्ट्री के मालिक ने कन्फेक्शनरी को इसलिए फेंक दिया क्योंकि उसका बैच एक्सपायर हो गया था या वह बिक नहीं पाई थी। दैनिक भास्कर हिंदी ने भी खबर दी है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (वेस्ट) कासिम आबिदी ने एक बयान जारी कर घटना की जांच के बाद FIR दर्ज करने का वादा किया है।

अखबार ने आबिदी के हवाले से कहा, “एक्सपायर हो चुकी चॉकलेट का एक वीडियो हमारे ध्यान में आया है। पांकी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को जांच करने का आदेश दिया गया है। ऐसी एक्सपायर हो चुकी खाने की चीज़ें खाने से सेहत को खतरा हो सकता है। जांच के बाद FIR दर्ज की जाएगी।”

‘लोगों को कोई परवाह नहीं’

इसके बाद यह वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर वायरल हो गया और इसकी आलोचना भी हुई। एक यूज़र ने लिखा, “हो सकता है कि वे इसे बेच भी दें, और कानून लागू करने वाले अधिकारी सो रहे हैं और टैक्स देने वालों के पैसे का मज़ा ले रहे हैं।”

एक और यूज़र ने कमेंट किया, “फ़ैक्टरी ईमानदार थी और उसने एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट्स को दोबारा बेचने के बजाय फेंक दिया, लेकिन इन लोगों को एक्सपायरी की कोई परवाह नहीं है।” हालांकि एक तीसरे यूज़र ने कहा, “भूख की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हमारे देश में फैली अशिक्षा को देखकर दुख होता है।”

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…