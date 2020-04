बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल आए दिन अपने बयानों को लेकर विवादों में घिर जाती हैं। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ है। उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसे लेकर सोशल मीडिया में तमाम यूजर्स उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं तमाम यूजर्स ऐसे भी हैं जो रंगोली चंदेल को नफरत औऱ फेक न्यूज को बढ़ावा देने वाली बताकर ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल हुआ ये कि बुधवार 15 अप्रैल को यूपी में मुरादाबाद के नवाबपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में कोरोनावायरस (Coronavirus) के संदिग्ध मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए पहुंची डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले कई लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, डॉक्टरों, पैरा मेडिकल टीम और एंबुलेंस की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। घटना की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए।

मुरादाबाद की इस घटना पर रंगोली चंदेल ने ट्वीट करते हुए विवादित बयान दिया। रंगोली ने लिखा- एक जमाती कोरोना से मर गया। जब डॉक्टर उसके परिवार की जांच करने पहुंची तो उनपर हमला कर दिया गया और जान ले ली गई। इन मुल्लों और सेकुलर मीडिया को लाइन में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। इतिहास की परवाह नहीं करनी चाहिए कि वो हमें नाजी कहेगा। जीवन फालतू की इमेज से ज्यादा जरूरी है।

रंगोली के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। लोग उनके खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने औऱ नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। लोग लिखने लगे कि इस तरह से सरेआम कोई सेलिब्रिटी किसी को हिंसा के लिए कैसे उकसा सकता है। कुछ यूजर्स ने ट्विटर से भी उनका अकाउंट संस्पेंड करने की मांग की है। लोग रंगोली को ट्रोल करते हुए लिखने लगे कि जिन्हें कोई रियल लाइफ में भाव नहीं देता वो लोग सोशल मीडिया में नफरत फैलाने के काम में लग जाते हैं।

@MumbaiPolice. Could you please look into this and take action? Isn’t this spreading fake news AND inciting hatred & violence against certain people?@OfficeofUT @AUThackeray https://t.co/tKCqS5CZgN — Reema Kagti (@kagtireema) April 16, 2020

@Twitter Is calling for killings of certain individuals or communities a punishable offence? If yes then an immediate action against this woman who claims to be a follower of Nazi ideology should be the top priority.@MumbaiPolice @OfficeofUT take note. — Smita Ghosh Singh (@Smita4rmdHeart) April 15, 2020

@TwitterIndia @Twitter

This tweet openly promotes hatred

which will damage the very survival of human being on this planet — SekarPandian (@sekarpandian18) April 15, 2020

She is the sister of Indian Film Industry’s A lister Kangana Ranaut.

If she can use such a vile language and call for genocide for muslims in India,imagine what is the ground realities@BBCBreaking @CNN @vicenews @AJEnglish @UNHumanRights @ICLU_Ind — batman_aka_brucewayne (@relax_bhai) April 15, 2020

Jin logon ko real life mein koi bhao nahi deta wo aaj kal hate speech dena shuru kar dete hain, BJP mein apne jaison ka sath pane ke liye. Industry nahi BJP hi tera muqaddar hai.

Rajya Sabha mein ja kar apni bahen ko hi khud ki manager bana lena. — Shameela (@shaikhshameela) April 15, 2020

@MumbaiPolice @USCIRF @TwitterIndia @Twitter @jack This person is normalising Nazism!! Please take action against her. She is calling for a genocide in India! Please take note. This is completely inhumane. — Y. (@Azaadiyan) April 15, 2020

बता दें कि अब तक मिली जानकारी में कहीं ये बात सामने नहीं आई है कि किसी भी डॉक्टर या फिर सुरक्षाकर्मी की इस हमले में जान गई है। हालांकि रंगोली ने अपने ट्वीट में ये गलत जानकारी दी है। वहीं डॉक्टरों औऱ पुलिस टीम पर हमले के मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 10 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। इन सभी पर 19 धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा।

