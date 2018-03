गोरखपुर की घटना पर फूटा कमल हासन का गुस्सा, बोले- देखो योगी आदित्य नाथ, दोबारा ऐसा..

मशहूर फिल्म कलाकार कमल हासन ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 70 बच्चों की मौत पर दुख जताया है। कमल हासन ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से कहा है कि देखिए ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। कमल हासन ने नोबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की योगी से आग्रह को भी अपने ट्वीट में शामिल किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार 11 अगस्त की शाम गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन रुकने से 30 मच्चों की मौत हो गई थी। पिछले 5 दिनों में इस घटना में मरने वालों की संख्या अब तक 70 हो गई है। इस घटना के मीडिया में आने के बाद से ही लोगों में दुख और गुस्सा है। राजनीतिक दलों से लेकर सोशल मीडिया तक पर लोग इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्टर कमल हासन ने अपना दुख जाहिर किया है। कमल हासन ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा- उत्तर प्रदेश के बच्चे मर रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी ने जिस तरह से योगी आदित्य नाथ से अपील की है वो एक बेहतरीन तरीका है। देखना होगा कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो।

Children of UP die. @k_satyarthi's request to UP CM is the best course. See that it never happens again. India mourns its loss. — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) August 13, 2017

इससे पहले नौबल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने योगी आदित्य नाथ को ट्वीट करते हुए पूछा था कि हमारे बच्चों के लिए आजादी के 70 सालों के यही मायने हैं? कैलाश सत्यार्थी ने योगी आदित्य नाथ से ये अपील भी की कि इस मामले में मुख्यमंत्री कुछ कड़े फैसले लें और दशकों से स्वास्थ के क्षेत्र में चले आ रहे भ्रष्टाचार को दुरुस्त करने के कुछ उपाय करें।

Appeal to CM @myogiadityanath Ji. Your decisive intervention can correct decades of corrupt medical system of UP to prevent such incidents. — Kailash Satyarthi (@k_satyarthi) August 11, 2017

30 kids died in hospital without oxygen. This is not a tragedy. It's a massacre. Is this what 70 years of freedom means for our children? — Kailash Satyarthi (@k_satyarthi) August 11, 2017

आपको बता दें कि इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने जांच के आदेश दे दिये हैं। योगी आदित्य नाथ ने कहा है कि दोषियों को किसी बी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

