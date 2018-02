अभिनेता कमल हासन राजनीति में अपना दांव आजमाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर अपनी पार्टी के एलान का दिन चुना। तमिलनाडु की राजनीति में अब तक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सुपरस्टारों ने राज किया है, अब कमल हासन पार्टी लेकर आए हैं। कमल हासन के इस कदम पर देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने ट्वीट कर अभिनेता से नेता बने कमल हासन पर एक सवाल पूछ लिया। इस पर कई लोगों ने उन्हें जवाब भी दिया। अश्विन ने ट्वीट में लिखा- ”एक और दिन जहां तमिलनाडु से एक और सुपरस्टार अभिनेता अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत कर रहा है। क्या राजनीतिक परिदृश्य बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए निर्धारित है?” प्रसाथ नाम के यूजर ने लिखा- ”कुछ भी बदलने नहीं जा रहा है, उन्हें एक पार्षद तक की सीट नहीं मिलने जा रही है।”

A day where another superstar actor from TN launches his political party this evening. The political landscape is set for a massive change? #KamalHaasan — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) February 21, 2018

एक यूजर ने लिखा कि बदलाव तब आएगा जब थलाइवा (रजनीकांत) कदम रखेंगे। मीता मेहता ने लिखा- ”हां, सकारात्मक बदलाव आएगा, जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूर्व में वादा किया था, कमल हासन अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं।” नाइट वॉचमैन नाम के यूजर ने लिखा- ”अगर रिटायरमेंट के बाद धोनी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लें तो बड़ा परवर्तन आएगा, तमिलनाडु में अभिनेताओं का राजनीति में आना बहुत आम हो गया है।” एक यूजर ने कहा कि आप राजनीति में कब आ रह हैं, आपकी सत्यनिष्ठा के बारे में कोई नहीं पूछेगा।

एक यूजर ने लिखा कि कोई बदलाव नहीं आएगा, एक और कामरेड अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करने जा रहा है। सैयद तौसीफ ने लिखा- ”वह अपनी ईमानदारी और कठिन परिश्रम के लिए जाने जाते हैं। भारत के इतिहास, तमिल की बड़ी समझ और तर्कवाद का ज्ञान रखते हैं, जो कि तमिलनाडु को प्रगतिशील बनाएगा। हमें विश्वास है कि वह तमिलनाडु को पुनर्जीवित करने की योजनाओं के साथ आएंगे।”

nothing is going to Change he will not even get 1 Councilor seat — Prasath (@imprasath) February 21, 2018

change will happen once thalaivan steps in @superstarrajini sir waiting for that bro — Karikaaalan (@kraigmillan) February 21, 2018

If Dhoni joins in Tamilnadu Politics after his retirement,then it could be a massive change.Actors joining in politics is quite common in Tamilnadu. — Night Watchman (@NightWa96129) February 21, 2018

When are you joinning politics… Nobody will ever ask you about your integrity there — Varun Nandi (@VarunCrick) February 21, 2018

Ya positive change like Delhi CM promised earlier #KamalHaasan Is supporter of AK!! — Mita Mehta (@mita_anilkumar) February 21, 2018

He’s known for his honesty and hardwork.. his immense knowledge in indian history, Tamil and his rationalism is what will keep TN progressive.. we believe he’ll come up with plans to revive Tamil Nadu.. @ikamalhaasan #maiam #KamalHaasanPoliticalEntry — Syed Thousif (@syedthousif) February 21, 2018

