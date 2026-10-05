हरियाणा के एक शख्स के कारनामा के चर्चा जोरों पर है। पुलिस का कहना है कि शख्स कभी रेहड़ी पर कढ़ी-चावल बेचता था अब इसके बाद खुद का आलीशान फार्महाउस और मर्सिडीज़ है। आरोप है कि राजेश कुमार ने यह संपत्ति लोगों का ठग कर बनाई है। आरोप है कि राजेश लोगों को ठगने वाले एक नेटवर्क के ज़रिए काम करता था।

पुलिस ने बताया कि राजेश कुमार का कभी फ़ूड कार्ट से गुज़र-बसर होती थी, अब यह रेहड़ी उसेके आलीशान फ़ार्महाउस के एक कोने में पड़ी है, जबकि उसकी मर्सिडीज़ ज़ब्त कर ली गई है। यह कार्ट असल में कढ़ी और छोले-चावल की रेहड़ी थी, जिसे राजेश 2019 तक चलाता था; इसके बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। इस घटना की सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है, लोग नाना की कहानी जानकर हैरान हैं।

पुलिस के मुताबिक, राजेश को ‘नाना’ भी कहा जाता है, वह एक ऐसे इन्वेस्टमेंट नेटवर्क से जुड़ा था, जिस पर हरियाणा में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। राज्य भर में निवेश करने वालों में पढ़े-लिखे पेशेवर लोग भी शामिल हैं और यमुनानगर, कैथल, करनाल, अंबाला और कुरुक्षेत्र से इस बारे में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।

ज़ब्त की गई मर्सिडीज़ कार कथित धोखाधड़ी से जुड़ी है, जिसकी कीमत पुलिस अब लगभग 8 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा आंक रही है। डिजिटल मुनाफ़े को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने से लेकर दुबई में फ़्लैट और प्लॉट देने के वादों तक यह रैकेट कथित तौर पर स्थानीय धोखेबाज़ों के एक नेटवर्क के ज़रिए चलाया जा रहा था।

नोएडा DLF मॉल में घी-रिफाइंड चुराते पकड़ी गई महिला की कहानी क्या है, CCTV से खुली चोरी, सिक्योरिटी ने पकड़ा- VIDEO VIRAL

हालांकि अब पंचकूला की साइबर क्राइम पुलिस इस मामले में पैसों के लेन-देन की जांच कर रही है। अब तक गिरफ्तार किए गए चार आरोपी करनाल के राजेश और उधम सिंह, यमुनानगर के सुशील कुमार और कुरुक्षेत्र के लाडवा के संजीव कुमार हैं।

पुलिस के अनुसार, ज़ब्त की गई गाड़ियों में Audi Q3, Q5 और BMW शामिल हैं।

राजेश की मर्सिडीज़ के अलावा, पुलिस ने अब तक संजीव कुमार और दूसरे आरोपियों से जुड़ी Audi Q5, Audi Q3 और BMW गाड़ियां ज़ब्त की हैं। अपराध से हुई कमाई की वसूली के लिए पुलिस ने इन गाड़ियों की नीलामी की इजाज़त मांगते हुए कोर्ट में अर्ज़ी दी है। कम से कम छह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिनमें Apple MacBook, iPhone और दूसरे मोबाइल फ़ोन शामिल हैं, ज़ब्त किए गए हैं।

अब फ़ोरेंसिक एक्सपर्ट्स और सबूत इकट्ठा करने के लिए इनकी जाँच कर रहे हैं। यह कथित धोखाधड़ी तब सामने आई जब पंचकूला के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर अशोक कुमार ने राजेश के ख़िलाफ़ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

अशोक ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, “शुरुआत में मुझे राजेश और उसके साथियों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक ऑफ़िशियल मीटिंग रखी और कहा कि कंपनी के MD और CMD होटल आएंगे। मैंने सुशील को भी देखा, जिसने मुझे इस धोखाधड़ी वाले रैकेट से मिलवाया था वह पहले बाइक पर आता था, लेकिन बाद में Audi में आने लगा। मुझे लगने लगा कि इस बिज़नेस में सच में फ़ायदा है।”

मैंने सबसे पहले ₹8,500 इन्वेस्ट किए और उन्होंने मुझे पैसे वापस कर दिए। फिर 2021 में मैंने लोन लेकर ₹3.5 लाख इन्वेस्ट किए। इसके बाद, मेरे भाइयों और दूसरे रिश्तेदारों ने भी इस स्कीम में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने मेरे ₹60 लाख ठग लिए।”

अशोक का आरोप है कि जिन 20-25 से ज़्यादा लोगों को वह इस नेटवर्क में लाए थे, वे मुनाफ़े और पैसे वापसी के बार-बार भरोसे के बावजूद अपने पैसे नहीं निकाल पाए। उन्होंने दावा किया, “मेरे संपर्क वाले लोगों को कुल मिलाकर लगभग ₹7-8 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ होगा।”

अशोक की शिकायत पर जुलाई में दर्ज FIR के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अब दो महीने बाद, जांच का दायरा बढ़ गया है और पुलिस को दुबई में बैठे उन ऑपरेटर्स से संदिग्ध लिंक मिले हैं जो पूरे इन्वेस्टमेंट रैकेट को कंट्रोल कर रहे थे।

इन्वेस्टर्स से दुबई में फ़्लैट देने का वादा किया गया था

गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में सुशील भी शामिल है, जो 2019 से पहले एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता था। उसे दो हफ़्ते पहले दिल्ली एयरपोर्ट से तब गिरफ्तार किया गया जब वह थाईलैंड जाने वाली फ़्लाइट में बैठने वाला था। पहले गिरफ्तार किए गए उधम सिंह और संजीव बेरोज़गार थे और परिवार की खेती पर निर्भर थे।

“इन्वेस्टर्स को मोबाइल ऐप्स पर बढ़ता हुआ बैलेंस दिखाया जाता था और उन्हें यह यकीन दिलाया जाता था कि उनका पैसा तेज़ी से बढ़ रहा है। फ़ेक मोबाइल ऐप्स के ज़रिए, इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर दिखाए जाने वाले आंकड़ों में हेरफेर की जाती थी ताकि मुनाफ़े का भ्रम बना रहे और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जा सके। वे अपना ही उदाहरण देते थे,” पंचकूला के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के SHO, इंस्पेक्टर युद्धवीर सिंह ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया।

पुलिस की जांच के दायरे में आए एक मामले में, लगभग 30 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट कथित तौर पर छह महीने में बढ़कर 68 लाख रुपये हो गया दिखाया गया था। अशोक ने आरोप लगाया कि जब भी उन्होंने अपना पैसा निकालने की कोशिश की, तो उन्हें बताया गया कि उसे क्रिप्टोकरेंसी और दूसरी स्कीमों में और इन्वेस्ट कर दिया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इन्वेस्टर्स को बार-बार बताया जाता था कि उनके लिए दुबई में फ़्लैट बुक किए गए हैं, जबकि ऐप्स पर बढ़ा-चढ़ाकर रिटर्न दिखाया जाता था। इसके बाद आरोपियों ने क्रिप्टो से जुड़ी स्कीमें शुरू कीं और ज़्यादा रिटर्न का भरोसा देकर इन्वेस्टर्स को अपना पैसा एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर ले जाने के लिए मनाया। पुलिस की जांच उन प्लेटफ़ॉर्म और स्कीम पर केंद्रित है जो कथित तौर पर Bloom Drive, LPNT Cryptocurrency, MSVP (Meta Soil Verse Plan), SOIL VERSE और Mechai FX जैसे नामों से चल रही थीं।

जिन पुलिस अधिकारियों से ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने बात की, उन्होंने बताया कि जांच में राजेश एक अहम व्यक्ति के तौर पर सामने आया है। उसका दोस्त प्रमोद कंबोज, जो अक्सर उससे मिलने आता था, कथित तौर पर उसे ‘Bloom Company’ नाम के एक ऑनलाइन पोर्टल के बारे में बताया था।

हरदोई में हैवानियत: चोरी के शक में घरेलू सहायिका का डंडे से दबाया गला, कुर्सी से बांधकर चप्पल से पीटा- VIDEO वायरल

शुरुआत में राजेश ने 7,500 रुपये का निवेश किया और बाद में ‘Bloom’ के बंद होने के बाद एक दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में लगभग 2 लाख रुपये लगाए। इसके बाद उसका काम तेज़ी से आगे बढ़ा। अधिकारियों ने बताया कि उसने ऐसे पैसे कई गुना बढ़ाने वाले स्कीम में दूसरे लोगों को भी शामिल करना शुरू कर दिया। वह चंडीगढ़, मोहाली और दूसरी जगहों पर सेमिनार में शामिल होता था, जहाँ ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम के प्रमोटर के तौर पर खुद को पेश करने वाले लोग इन्वेस्टमेंट प्लान समझाते थे और मीटिंग्स व ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए निवेश के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते थे।

पुलिस का दावा है कि कई निवेशकों को लाने के बदले राजेश को कथित तौर पर भारी हिस्सा मिला और बाद में उसे ‘सीनियर प्रोजेक्ट हेड’ के पद पर भी प्रमोट किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “राजेश ने दावा किया कि उसे तोहफ़े में Mercedes C-class मिली और उसने कम समय में 2 करोड़ रुपये कमाए।” अधिकारी ने कहा, “अपराध से हुई कमाई की जांच के तहत, उससे जुड़ी एक आलीशान फ़ार्महाउस और दूसरी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।”

दुबई में भी कई आरोपी

जांच में दुबई कनेक्शन की बात भी सामने आई है। पुलिस रविंदर बांगर, सतीश मोखरा, देविंदर बांगर, करमजीत, बी एस रंधावा और हैप्पी शेख जैसे संदिग्धों को गिरफ्तार करना चाहती है; पुलिस को शक है कि ये लोग विदेश भाग गए होंगे। इंस्पेक्टर युद्धवीर सिंह ने कहा, “बांगर और शेख के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर जारी किया गया है, जिनके दुबई में होने की आशंका है।”

पंचकूला के पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने लोगों को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टोकरेंसी या स्टॉक-ट्रेडिंग स्कीम के ज़रिए पैसे ट्रांसफर करने को लेकर आगाह किया है, जिनमें बहुत ज़्यादा रिटर्न का वादा किया जाता है।

यह भी पढ़ें- जब हवा में होंगे तो कौन बचाएगा? 174 यात्रियों के हीरो स्मित मच्छार ने एक साल पहले जो कहा अब क्यों हुआ वायरल- ‘नहीं बनना था पायलट’

Smit Machchhar Viral Video: फ्लाईदुबई फ्लाइट में बड़े हादसे को टालने के बाद भारतीय पायलट स्मित मच्छार का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में आ गया है। लोग हर तरफ स्मित मच्छार के बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं, लोग उन्हें हीरो बता रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक साल पहले वे बोल रहे हैं कि कि जब आप हवा में होंगे तो आपको कौन बचाने आएगा। इस पॉडकास्ट में उन्होंने प्रशिक्षित क्रू की अहमियत के बारे में बात की थी। अब दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में जानलेवा कॉकपिट घटना के बाद एक बार से यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए क्लिक करें…