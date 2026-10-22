कोरियन ब्यूटी (K-Beauty) इंडस्ट्री हमेशा अपने अनोखे और हैरान कर देने वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, लेकिन इन दिनों एक नया एंटी-एजिंग ट्रेंड तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। दावा किया जा रहा है कि मृत शरीर की स्किन से तैयार किए गए विशेष इंजेक्शन का इस्तेमाल चेहरे की झुर्रियों को हटाने और स्किन को जवान बनाने के लिए किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को लेकर जहां एक तरफ उत्सुकता है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा और मेडिकल एथिक्स को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या है मृत शरीर की स्किन से बने इस एंटी-एजिंग इंजेक्शन का सच? क्या यह ट्रीटमेंट वाकई सुरक्षित है या इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं?

क्या है यह स्किन बूस्टर?

इस उत्पाद का नाम Elravie Re20 है, जिसे दक्षिण कोरिया में Humedix कंपनी वितरित करती है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार इसे फ्रीज-ड्राइड यानी विशेष प्रक्रिया से सुखाए गए मानव ऊतकों से बनाया जाता है। पैकेट खोलने से पहले इसे 1 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्किन को बेहतर बनाने और एंटी-एजिंग उपचार के रूप में ये ट्रीटमेंट फिल्हाल चर्चा में आया है। हालांकि, त्वचा में कसाव लाने या स्किन पोर्स का आकार कम करने जैसे दावों के पर्याप्त प्रमाण होने पर विशेषज्ञों ने संदेह जताया है।

कहां से लाई जाती है स्किन?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, Business Insider ने बताया कि इस उत्पाद के लिए इस्तेमाल होने वाले ऊतक अमेरिका में मृत व्यक्तियों द्वारा दान किए गए शरीर के ऊतकों से हासिल किए जाते हैं। इन्हें अमेरिकी टिश्यू बैंकों से दक्षिण कोरिया की बायोटेक कंपनियों तक पहुंचाया जाता है। वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और अमेरिकन सोसायटी फॉर बायोएथिक्स एंड ह्यूमैनिटीज की पूर्व अध्यक्ष एना इल्टिस ने इस क्षेत्र में बड़े आर्थिक हित जुड़े होने की बात कही है।

डॉक्टरों ने क्यों जताई चिंता?

एक्सपर्ट के मुताबिक इस तरह के स्किन ट्रीटमेंट से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अगर ऊतकों को संसाधित करने और सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में पर्याप्त सावधानी न बरती जाए, तो संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों को लेकर चिंता हो सकती है। प्लास्टिक सर्जन डॉ. पीटर पांग ची-वांग ने South China Morning Post से बातचीत में सवाल उठाया कि केवल कोशिकाएं हटाने से उत्पाद के पूरी तरह संक्रमण-मुक्त होने की गारंटी कैसे दी जा सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक इस ट्रीटमेंट से स्किन को जवान बनाया जा सकता है इसके कोई पर्याप्त प्रमाण मौजूद नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक स्किन स्पेशलिस्ट डॉ. किंग्सले चान हाउ-नगाई ने ऊतकों से रोगजनकों को हटाने और उत्पाद के सुरक्षित स्टोरेज को लेकर भी सवाल उठाए है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सपर्ट की ये सभी चिंताएं जोखिमों से जुड़ी हैं। इससे यह अपने आप साबित नहीं होता कि हर उत्पाद दूषित है या हर व्यक्ति को संक्रमण होगा।

हांगकांग में क्यों हुई कार्रवाई?

हांगकांग में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कुछ क्लीनिकों पर छापेमारी कर स्किन बूस्टर की ऐसी शीशियां जब्त कीं, जिनके इस्तेमाल को मंजूरी नहीं मिली थी। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि बिना जरूरी नियामकीय मंजूरी और रजिस्ट्रेशन के मानव ऊतकों से बने उत्पादों का इस्तेमाल सेहत के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के बयानों पर आधारित है। किसी भी एंटी-एजिंग इंजेक्शन या कॉस्मेटिक उपचार को अपनाने से पहले स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लें। उपचार की सुरक्षा, प्रभावशीलता और नियामकीय मंजूरी की पुष्टि करना जरूरी है।