भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद तेजस्वी सूर्या (Tejasvi Surya) पर आरोप है कि उन्होंने बोर्डिंग कर रही एक फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोल दिया था। हालांकि काफी समय तक सांसद का नाम सामने नहीं आया था। अब जब सांसद का नाम सामने आ चुका है तो सोशल मीडिया पर तेजस्वी सूर्या पर लोग निशाना साध रहे हैं। पूरे मामले पर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Aviation Minister c) ने सफाई दी है तो लोग उन्हें भी ट्रोल करने लगे।

क्या बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया?

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Minister Jyotiraditya Scindia) ने कहा है कि घटना जमीन पर हुई थी। घटना के बाद तेजस्वी सूर्या (BJP सांसद) ने जानकारी दी जिसके आधार पर सभी नियमों का पालन किया गया। सभी प्रकार के जांच के बाद ही फ्लाइट ने उड़ान भरी। उन्होंने देरी के लिए माफी भी मांगी। सोशल मीडिया पर पर लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

कांग्रेस ने ऐसे कसा तंज

कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत (Congress leader Surendra Rajput) ने कहा है कि एक कहावत याद आ गई ज्योतिरादित्य जी। You show me the face I will show you the rule। ख़ैर मनाओ तेजस्वी तुम भाजपा में हो वरना ये तुम्हें कुणाल कमारा बना देता। @harry_k54 यूजर ने लिखा कि भाजपा के नामी सांसद का कारनामा था इसलिए कुछ नहीं हुआ, आम आदमी होता तो अब तक जेल में होता। @sadik_1973 यूजर ने लिखा कि अगर कोई आम इंसान ऐसा कर देता तो सॉरी बोल देने से काम चल जाता क्या?

एक कहावत याद आ गई ज्योतिरादित्य @JM_Scindia जी।

You show me the face I will show you the rule.

एक यूजर ने लिखा कि भाजपा सांसद थे इसके लिए बड़ी सफाई से बचा लिया गया, अगर कोई मुस्लिम होता तो क्या होता? कल को कोई गलती से जहाज का इंजन लेकर फरार न हो जाए। एक यूजर ने लिखा कि वाह मंत्री जी! गलती से गलती कर दी, अब इस गलती की सजा देकर इस गलती को सही से सही कर देना। चोरी और सीनाजोरी? इस गलती का क्या अंजाम हो सकता था…बड़ी सजा देनी चाहिए।

बता दें कि जानकारी के मुताबिक, 10 दिसंबर 2022 को चेन्नई से त्रिवेंद्रम जाने वाली फ्लाइट (Indigo Flight) संख्या 6E 7339, बोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान गलती से आपातकालीन निकास खोल दिया गया था। हालांकि इंडिगो ने इस घटना की पुष्टि तो की, लेकिन फ्लाइट का गेट खोलने वाले यात्री का नाम नहीं बताया था।