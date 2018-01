न्यूज़ पोर्टल के संपादक ने लिखा- बीएसएफ वाले मुझे नहीं जाने दे रहे लाहौर, लोगों ने ले लिये मजे

एक न्यूज़ पोर्टल के संपादक को ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल होने वाले संपादक का नाम रिफत जावेद है। रिफत जावेद जनता का रिपोर्टर नाम से एक न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं। रिफत जावेद की ट्रोलिंग का कारण उनका एक ट्वीट बना है। दरअसल इस ट्वीट में रिफत जावेद ने अटारी बॉर्डर की एक तस्वीर ट्वीट की है। इस चस्वीर को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि, ‘मैं अटारी में हूं। लाहौर यहां से केवल 23 किलोमीटर दूर है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि बीएसएफ के जवान मुझे वहां जाने नहीं दे रहे हैं। सॉरी लाहौर।’ रिफत जावेद का ये ट्वीट आते ही लोग उनपर टूट पड़े हैं। बहुत से यूजर्स लिख रहे हैं कि इन्हें पाकिस्तान जाने दिया जाए और जब ये चले जाएं तो गेट बंद कर दिया जाए ताकि ये वापस ना लौट सकें।

In Atari! Lahore was just 23 Kms away. So sad that the BSF jawans didn’t allow me to go there. Sorry Lahore! pic.twitter.com/Yg9Q2wojEU — Rifat Jawaid (@RifatJawaid) January 6, 2018

रिफत जावेद के ट्वीट पर लोग जमकर मजे ले रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा कि भाई तू गलत साइड से कोशिश कर रहा था, घुसपैठ बॉर्डर के उस साइड से होती है। वहीं कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए ये भी लिखा कि भारतीय जवानों ने बहुत गलत किया। वो किसी पाकिस्तानी पत्रकार को उसके घर जाने से कैसे रोक सकते हैं।

Bhai tu galat side se koshish kar raha tha, ghuspaith border ke us side se karate he — Sir Bumraaaah!!!! (@Ibleed_sarcasm) January 6, 2018

This is not acceptable at all, kisi ko ghar jaane se koi kaise rok sakta hai yaar? — Smoking Skills (@SmokingSkills_) January 6, 2018

Pakistani journalist @RifatJawaid claims Indian army didn't allow him to go to his hometown Lahore. pic.twitter.com/wBxhmD8Xbg — Limes Of India (@LimesOfIndia) January 6, 2018

Mr. Rifat is saying

My soul belongs to Pakistan, mujhe mere Ghar udhar Pakistan jaana Hai. pic.twitter.com/xCyssinFpd — RoAdSiDe BaBa (@Roadside_Monk) January 6, 2018

अबे तुम जाकर वही लाहौर में बस जाओ…महीने का खर्चा मैं भेज दिया करूँगा। — CM Of India (@CM_of_India_) January 6, 2018

Cc @SushmaSwaraj mam, help him to go to Pakistan. — Chhichhaledar (@chhichhaledar) January 6, 2018

You should try to jump the fence from a less guarded section. If Pakistani Rangers don't shoot you, they will give u the cell next 2 Jadhav. — Manish Chauhan (@linkmanishsc) January 7, 2018

BSF Pls let this poor guy go to his hometown …… And don't let him come back…. — Anger Issues (@highlysecular) January 6, 2018

आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी पत्रकार को इस तरह से सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा है। इससे पहले भई कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए पाकिस्तान जाने की नसीहतें दे डाली हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App