सरदार पटेल के साथ एंकर श्वेता सिंह ने पोस्ट की सेल्फी, इशारों में साधा सागरिका घोष पर निशाना

मशहूर टीवी न्यूज़ एंकर श्वेता सिंह ने सोमवार को स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर के साथ सेल्फी पोस्ट की। इस सेल्फी के साथ श्वेता सिंह ने इशारों में पत्रकार सागरिका घोष की चुटकी ली है। दरअसल कुछ दिनों पहले गुजरात चुनाव की तैयारी में लगे पाटीदार आंदोलन के युवा नेता हार्दिक पटेल के साथ सागरिका घोष ने ट्विटर पर एक सेल्फी पोस्ट की थी। सागरिका ने तब हार्दिक के साथ सेल्फी पोस्ट करते हुए लिखा था- एंड आइ गेट माय हार्दिक पटेल सेल्फी(और मुझे मेरी हार्दिक पटेल के साथ सेल्फी मिल गई)। सागरिका अपने इस सेल्फी वाले ट्वीट के लिए काफी ट्रोल भी हुई थीं। लोग उनपर हार्दिक पटेल के साथ सांठ-गांठ का आरोप लगाते हुए उन्हें भला बुरा कहने लगे थे।

अभी इस सेल्फी के लिए सागरिका घोष की ट्रोलिंग लोगों ने बंद ही की थी कि श्वेता सिंह की सेल्फी ने फिर से उन पर इशारों में निशाना साध दिया है। श्वेता सिंह ने गुजरात में किसी म्यूजियम के अंदर से सरदार पटेल की फोटो के साथ सेल्फी ट्वीट की। इस सेल्फी को ट्वीट करते हुए श्वेता सिंह ने लिखा- सेल्फी विद ओरिजिनल पटेल।

श्वेता सिंह का ये ट्वीट देख ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि उनका इशारा सागरिका घोष की सेल्फी की तरफ है। लोगों को भी ये बात तुरंत समझ में आ गई कि श्वेता ने सागरिका की चुटकी ली है। फिर तो लोग भी सागरिका घोष को ट्रोल करने लगे। लोग लिखने लगे कि श्वेता सिंह की ये सेल्फी देख सागरिका के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा होगा।

Good to see when few so called journalists busy taking selfies and making CDs with other Patel, no bearing with @sagarikaghose and few other journalists like her

