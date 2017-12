रुझानों में कांग्रेस आगे निकली आगे तो महिला पत्रकार ने बताया ‘गुजरात में भूकंप’, बाद में लोग बोले- डिलीट कर लो ट्वीट

मशहूर पत्रकार सागरिका घोष गुजरात चुनाव परिणाम से जुड़ा ट्वीट करने पर ट्विटर यूजर्स के निशाने पर आ गईं हैं। कई यूजर्स ने कथित तौर पर उनपर कांग्रेस का समर्थक होने के भी आरोप लगाए हैं। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब गुजरात चुनाव के शुरुआती रुझान में कांग्रेस की बढ़त होने पर पत्रकार ने ट्वीट किया था। तब उन्होंने लिखा था, ‘गुजरात में यह एक भूंकप है।’ हालांकि बाद में भाजपा ने तेजी से रुझानों में बढ़त बनाई और बहुमत का आंकड़ा छू लिया।

इसपर ट्विटर यूजर प्रदीप कुमार इंडियन लिखते हैं, ‘आपके लिए पार्टी है।’ हाई-बीपी न्यूज लिखते हैं, ‘ऐसा कुछ नहीं है।’ एक कमेंट में लिखा गया, ‘ईवीएम हैक नहीं की भाजपा ने इस बार? क्या हुआ ईवीएम मुद्दा नहीं बना?’ अंकित पटेल लिखते हैं, ‘अब ईवीएम हैक हो गई है।’ हेमा लिखती हैं, ‘आपके मन में भी लडड् फूट रहे हैं वो भी तो बताइए।’ एक कमेंट में लिखा गया, ‘शाम तक का इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा।’

वहीं सुनीता भौजी लिखती हैं, ‘मैडम जी अपना ट्वीट डिलीट कर दो क्योंकि मोदी की आंधी में राहुल का अर्थक्वेक उड़ गया है।’ यहां देखें अन्य ट्वीट-

It’s an earthquake in Gujarat — Sagarika Ghose (@sagarikaghose) December 18, 2017

Stage 1 : Bjp has rigged EVMs

Stage 2 : Yayy Congress is leading..RG has come of age, crackers..ladoos..

Stage 3: Oh Wait..Oh Oh..Oh No !

Stage 4: BJP has rigged EVMs#GujaratResults #LiberalChecklist — Prakash Jaisingh (@PixyJaisingh) December 18, 2017

EVM हैक नहि की भाजपा ने इस बार?

क्या हुआ EVM मुद्दा नहि बना? — Narcissist..⚔️ (@TheRITUS) December 18, 2017

You said EVMs are hacked. Is it working fine today. — Abhishek Saket (@Abhisheksaket) December 18, 2017

Wait till evening ton of burnol is on the way — ⚡ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ⚡ (@Simranjeet_k971) December 18, 2017

Best wishes to you — SANTOSH A.S (@AS_SANTOSH) December 18, 2017

