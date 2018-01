राहुल गांधी को पीछे बिठाने पर राजदीप सरदेसाई ने कहा- मैं होता तो…

देश के 69वें गणतंत्र दिवस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को छठी पंक्ति में जगह दिये जाने पर सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी है, और कहा है कि राहुल गांधी को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था। राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया, ‘राहुल गांधी को रिपब्लिक डे परेड में चौंथी पंक्ति में सीट देने का यह क्या चक्कर में मैं इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं जानता हूं, यदि मैं राहुल गांधी के जगह पर होता तो एक आम आदमी का टिकट खरीदता और जनता के साथ बैठता और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाता…राजनीति में आपको मौकों का फायदा उठाना पड़ता है।’ बता दें कि 26 जनवरी को राजपथ पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को छठी पंक्ति में जगह दी गई थी। राहुल गांधी केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से पीछे बैठे दिखे थे, उनके साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद बैठे थे।

Not sure what the fuss of @OfficeOfRG being put in row 4 of R day parade is. If I were him, would have bought a common man ticket, sat with janata and scored a big political point.. in politics, you need to seize the moment! #RahulGandhi

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) January 26, 2018