राजदीप सरदेसाई के बेटे को MBBS में एडमिशन मिलने के तरीके पर वकील ने उठाए सवाल

आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करा कर चर्चा में आए वकील प्रशांत पी उमराव ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर हमला किया है। वकील प्रशांत पी उमराव ने राजदीप सरदेसाई से पूछा है कि क्या उनके बेटे ईशान का एमबीबीएस में दाखिला बिना मेरिट के आधार पर एनआरआई कोटे से किया गया है? वकील प्रशांत ने पूछा है कि क्या इसके लिए उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर एक करोड़ रुपये दिये हैं। प्रशांत पी पटेल ने ट्वीट किया, “प्रिय राजदीप सरदेसाई जी, क्या यह सच है कि आपके बेटे इशान को मणिपाल यूनिवर्सिटी के कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में साल 2013 में एमबीबीएस में मिला दाखिला एनआईआई के कोटे से हुआ गया है, क्या ये दाखिला बिना मेरिट के आधार पर किया गया और इसके लिए नियमों का उल्लंघन कर एक करोड़ रुपये चुकाये गये।” बता दें कि 2013 में राजदीप सरदेसाई के बेटे का MBBS में दाखिला हुआ था। इस बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत पटेल की खोजी रिपोर्ट्स के बाद यह जानने के लिए एक आरटीआई दायर किया गया है कि क्या राजदीप सरदेसाई के बेटे का नामांकन एनआरआई कोटा से हुआ था। इस जुड़े एक ट्वीट को प्रशांत पटेल ने रीट्वीट किया है।

Dear @sardesairajdeep Is it true that your Son Ishan got admission at MBBS in Kasturba Medical College, Manipal University in 2013 on NRI quota w/o having merit after paying ₹ 1Cr by violating rules?

