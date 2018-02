वीडियो: सवाल पूछते-पूछते अभिषेक मनु सिंघवी की पत्नी का पैन नंबर तक बता गईं पत्रकार, अब उड़ रहा मजाक

पीएनबी घोटाले में बीजेपी नेता और केन्द्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की पत्नी के नीरव मोदी के साथ कारोबारी ताल्लुकात के आरोप लगाये थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने इन आरोपों को खारिज किया था। इसी आरोप के सिलसिले में सिंघवी अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ पर फोन के जरिये इंटरव्यू दे रहे थे। चैनल की पत्रकार नविका कुमार उनसे सवाल पूछ रही थीं। लेकिन सवाल पूछने के दौरान नविका कुमार ने कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की पत्नी का पैन नंबर सार्वजनिक रूप से बता दिया। सिंघवी के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, “मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं, जो आपकी पत्नी के नाम से खरीदारी से जुड़े गये हैं, सबसे पहले मैं आपसे यह कंफर्म करना चाहूंगी कि क्या आपकी पत्नी का पैन नंबर A****** है। इस पर सिंघवी ने कहा, “मुझे पैन नंबर के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप किस तरह की खरीदारी की बात कर रहीं है। इस पर पत्रकार ने कहा कि यह कई जूलरी की खरीदारी के बारे में है। इसके बाद सिंघवी ने कहा कि वह कई दुकान से जूलरी खरीद सकती हैं, लेकिन आप नगद लेन-देन की बात कर रही हैं।

LISTEN IN as TIMES NOW confronted Congress leader, Abhishek Manu Singhvi on the alleged links with Nirav Modi #CongNiravDiary pic.twitter.com/Au6Q1dL2dg

टाइम्स नाउ ने सिंघवी के साथ बीतचीत से जुड़े इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है। लेकिन इस पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और मजाक उड़ाया है। एक यूजर ने लिखा है कि नविका कुमार आपको किसी का PAN नंबर सार्वजनिक रूप से ऑन एयर नहीं करना चाहिए। क्या आप निजता और आईडेंटिटी चोरी के बारे में नहीं जानती हैं? सिंघवी को इसके लिए आप पर केस करना चाहिए। इसके अलावा एक भी ऐसे शख्स का नाम बताइए जिसे अपना कार्ड नंबर दिल से याद हो, पत्नी का नंबर तो छोड़ ही दीजिए। एक यूजर ने लिखा कि इन किसी भी दस्तावेज को वेरिफाई नहीं किया गया था और अब से सच साबित करने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बात चीत के दौरान किसी भी तरह के लेन-देन से इनकार किया।

And @navikakumar you don’t broadcast someone’s PAN number on air. Heard of identity theft? @DrAMSinghvi should sue you just for that. Plus name one person who knows his OWN card number by heart leave alone his wife’s.

