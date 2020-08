Barkha Dutt On Sushant Singh Rajpoot Case: सुशांत सिंह राजपूत के निधन को करीब 2 महीने होने जा रहे। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में दिवंगत एक्टर की मौत का मुद्दा छाया हुआ है। देश के आम से खास लोग तक इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। कई तरह की ऐसी बातों पर भी चर्चा हो रही है जिसके पुख्ता सबूत नहीं हैं। एक्टर की मौत के मीडिया ट्रायल पर वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त भड़क गई हैं। गुस्से में बरखा दत्त ने एक ट्वीट किया जिसके बाद उन्हें ही लोग ट्रोल करने लगे।

दरअसल एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनका मर्डर हुआ था। ऐसे लोगों का ये भी मानना है कि उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत और उनके निधन में जरूर कोई कनेक्शन है। इसी बीच दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई जिसे लेकर कई तरह की बातें होने लगीं। रिपोर्ट आने के बाद सोशल मीडिया में लोग ऐसा लिखने लगे कि मौत के समय दिशा सालियान के शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। कुछ न्यूज चैनल्स पर भी इस तरह के दावों पर चर्चा हुई।

बात काफी वायरल हुई तो पुलिस को इस मामले में बयान जारी करना पड़ा। मुंबई के डीसीपी विशाल ठाकुर ने बताया कि दिशा सालियान के निर्वस्त्र होने की बात सरासर गलत है। दिशा की मौत वाले हादसे के तुरंत बाद पुलिस मौका-ए-वारदात पर पहुंच गई थी और उसने पंचनामा भी किया था। इस दौरान दिशा के घरवाले भी मौजूद थे।

मुंबई पुलिस की तरफ से जारी इसी बयान को शेयर करते हुए बरखा दत्त ने टीवी न्यूज एंकर्स को इसके लिए दोषी ठहराया। उन्होंने लिखा- जिस भी टीवी न्य़ूज एंकर ने ये बात फैलाई है वह नरक में सड़ेगा। बरखा दत्त के इस ट्वीट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि ज्यादातर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे लोग उनपर आरोप लगा रहे हैं कि अगर आपमें हिम्मत नहीं है बड़े लोगों से सवाल पूछने की तो जो पूछ रहे हैं उन्हें तो ऐसी बातें ना बोलो।

बहुत से कमेंट ऐसे भी आए जो बेहद आपत्ति जनक हैं। ये इतने आपत्तिजनक हैं कि इन्हें हम यहां लिख भी नहीं सकते। पढ़ें बरखा दत्त का ट्वीट औऱ कमेंट में देखें लोग किस तरह से उन्हें ट्रोल कर रहे हैं:

TV news anchors, who did this, may you rot in hell. There’s nothing nuanced left to say about you any more https://t.co/AVor1rhysz

— barkha dutt (@BDUTT) August 9, 2020