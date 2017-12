गुजरात चुनाव नतीजे 2017: BJP की जीत को EVM की जीत बताकर ट्रोल हुईं महिला एंकर्स, लोगों ने यूं उड़ाया मजाक

गुजरात विधानसभा चुनाव में बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही भाजपा पर मशूहर पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने कथित तौर पर तंज कसा है। चुनाव परिणाम को उन्होंने ईवीएम की जीत बताया है! पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘गुजरात चुनाव में ईवीएम जीत गया!’ हालांकि उनके इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने तंज कसा है और निष्पक्ष पत्रकार नहीं होने का आरोप लगाया जबकि कुछ यूजर्स ने उनके समर्थन में भी ट्वीट किए हैं। नीता सिंह लिखती हैं, ‘मोदीजी ने ईवीएम नहीं जनता का दिल हैक कर दिया है, जो विपक्ष के बस की बात नहीं।’ अभियन्ता राशिद शम्स लिखते हैं, ‘जादूगर की जान तोते में होती है, तोता मरा समझ लो जादूगर का जादू खत्म। ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी जी की जान ईवीएम मशीन में है। ईवीएम जबतक है मोदीजी तब तक हैं।’

नवल सिंह लिखते हैं, ‘सही, अंजना जी विकास जीत गया है।’ शाम को कांग्रेस बोलेगी कि दिन खराब था ईवीएम खराब है। एक कमेंट में लिखा गया, ‘जैसे ही शुरुआती रुझानों में भाजपा हारने लगी तो उस समय तक ईवीएम सही था। लेकिन उसके बाद अमित शाह की टीम ने सीक्रेड कोड डालकर ईवीएम हैक करवा के भाजपा को जिताना शुरू कर दिया।’ विष्णु सोंधिया लिखते हैं, ‘मतलब अब पत्रकार भी इसे EVM की जीत बोलेंगे और कांग्रेस जीतती तो लोकतंत्र की जीत होती। कुल मिलाकर वोटर का अपमान है ये, लोकतंत्र का मजाक। वोटर के वोट से कोई भी जीते लोकतंत्र की ही जीत होती है।’

