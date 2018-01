विनय कुमार ने शानदार रनआउट कर जॉन्टी रोड्स से मांगी राय, महानतम फील्डर ने दिया यह जवाब

सैयद मुश्ताक अली टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय तेज गेंदबाज विनय कुमार ने अपने फुर्तीले रन आउट से सबको हैरान कर दिया है। विनय कुमार के इस रन आउट ने लोगों को जोंटी रोड्स की याद दिला दी। दरअसल विनय कुमार ने जिस तरह से बल्लेबाज को क्रीज में लौटने से पहले पवेलियन लौटा दिया वो ठीक वैसा ही था जैसा 1992 के वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी जॉन्टी रोड्स ने किया था। सोमवार को खेले गए टूर्नामेंट के इस मैच में विनय कुमार ने बल्लेबाज गुरकीरत सिंह को अपना शिकार बनाया। विनय कुमार कर्नाटक की तरफ से कप्तानी कर रहे हैं वहीं गुरकीरत पंजाब के लिए खेल रहे हैं। हुआ ये कि गुरकीरत के मिड ऑन में शॉट मारा। शॉट मारते ही उन्होंने दूसरे छोर के बल्लेबाज को रन के लिए पुकारा। लेकिन रन की कॉल के बाद ही वह वापस क्रीज में लौट गए। तब तक सामने के छोर का बल्लेबाज दौड़ लगा चुका था। साथी बल्लेबाज को दौड़ता देख गुरकीरत को भी रन के लिए भागना पड़ा क्योंकि कॉल भी उन्हीं की थी।

गुरकीरत अभी क्रीज से काफी दूर थे तभी उन्हें आउट करने के लिए मिडऑन दिशा के फील्डर ने थ्रो किया लेकिन गेंदबाज गेंद को पकड़ने से चूक गया और गेंद हाथ से निकल गई। तभी अचानक विनय कुमार ने गेंद पकड़ी और उसे थ्रो करने के बजाय वो खुद विकेट तक दौड़े और बेहतरीन डाइव लगाते हुए विकेट स्टंप्स बिखेर दिए। ये वैसा ही रन आउट था जो 26 साल पहले 1992 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका-पाकिस्तान मैच में देखने को मिला था। उस मैच में फील्डिंग में खूब नाम कमाने वाले जॉन्टी ने इंजमाम-उल-हक को रन आउट किया था। बाद में ये रन आउट काफी चर्चा में रहा था।

विनय कुमार ने अपने इस रन आउट का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘Hi कोच जॉन्टी रोड्स, आपका 1992 विश्व कप का रन आउट वाला वीडियो कई बार देखा, मैं बस इंतजार कर रहा था कि मुझे भी वैसा कोई मौका मिले। आज आखिरकार मुझे वो मौका मिल गया। ये कैसा है कोच?’

Hi coach @JontyRhodes8 after watching your 1992 World Cup runout video many times, I was waiting for such opportunity. So, today I finally got it. How’s that coach ? pic.twitter.com/HOaUqNqprH

— Vinay Kumar R (@Vinay_Kumar_R) January 21, 2018