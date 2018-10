भारत और वेस्टइंडीज के बीच विशाखापट्टनम में दूसरा वनडे मैच खेला गया। कप्तान विराट कोहली के शतक की बदौलत पहले टॉस जीतकर खेलने उतरी भारतीय टीम ने तय आेवर में छह विकेट के नुकसान पर 321 रन बनाए। वहीं, जवाब में 322 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने शाई होप के नाबाद 123 रनों की बदौलत मैच को टाई करवा दिया। इस मैच में भारत की शुरूआत खराब रही। तीसरे ओवर में ही रोहित शर्मा 4 रना बनाकर लौट गए। इसके बाद भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद थी कि आज उन्हें शिखर धवन की शानदार पारी खेलने को दिखेगी। लेकिन कुछ देर तक लय में दिख रहे धवन को एश्ले नर्स ने 29 रन के स्कोर पर एलबीडब्यूल आउट कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने शिखर धवन को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, “शिखर धवन का वाट्सएप स्टेटस: खेल नहीं सकते हैं, सिर्फ भूमि पूजन करते हैं।”

Shikhar Dhawan’s WhatsApp status: *Can’t play. Bhoomi Pujan only* — Priyanka (@The_Priyanka__) October 24, 2018

एक अन्य यूजर लिखते हैं, “मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे को प्लेइंग इलेवन में होना चाहिए। यदि अभी भी कप्तान और कोच शिखर धवन को लेकर भ्रमित हैं तो रहाने को चार नंबर पर पर रखना चाहिए। वहीं, रोहित शर्मा और पृथ्वी शॉ से आेपनिंग करवानी चाहिए।

sorry sir differ to view i think ajinkya rahane should be in playing 11.. if the captain and coach are still obsessed with shikhar dhavan then rahane at 4 else ideally opening with rohit sharma and prithvi shaw as reserved opner.ENOUGH OBSESSION WITH EVER FAILING SHIKHAR DHAWAN — astroamitk12 (@darkknightback) October 24, 2018

मंजूल नामक यूजर लिखते हैं, “कप्तान कोहली जब भी शतक लगाते हैं, उसके पीछे शिखर धवन का बड़ा योगदान होता है। क्या आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं?”

#KingKohli behind every century of virat there is a great contribution of another player – shikhar Dhawan. U know what I mean? — Manjul Nautiyal (@nautiyal_manjul) October 24, 2018

भारत और वेस्टइंडीज सीरीज के दौरान एक अन्य यूजर ने लिखा, “शिखर धवन अपने विकेट का त्याग कर दते हैं ताकि मध्यक्रम के बल्लेबाज को ज्यादा समय मिल सके। कोहली और रोहित शर्मा तो स्वार्थी हैं।”

Spare a thought for Shikhar Dhawan… he sacrificed his wicket early so that the middle order can get some much needed time in the middle… Kohli & Rohit are just selfish #INDvWIN — Desi Cricket (@Desicrictweeter) October 21, 2018

बता दें कि विशाखापट्टनम में खेले गए मैच में दौरान विराट कोहली एक और शतक लगाकर सबसे तेजी से 10000 वनडे रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए, लेकिन शाइ होप के जुझारू शतक की मदद से वेस्टइंडीज ने बुधवार को दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच टाई करा लिया।भारत ने कोहली की पारी के दम पर छह विकेट पर 321 रन बनाये। वेस्टइंडीज को आखिरी ओवर में जीत के लिये 14 और आखिरी गेंद पर पांच रन चाहिये थे । होप (नाबाद 123) ने उमेश यादव को चौका लगाकर स्कोर बराबर कर दिया ।

