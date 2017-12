शहला राशिद ने क्रिसमस गिफ्ट में मांगा नया प्रधानमंत्री, टि्वटर यूजर्स भड़के

आज पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है। लोग क्रिसमस की बधाइयां दे रहे हैं और दुनिया में अमन-चैन की कामना कर रहे हैं। इस मौके पर सैंटा लोगों को गिफ्ट भी देते है। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशीद ने भी क्रिसमस के मौके पर सैंटा से अपने लिये गिफ्ट मांगा है, लेकिन उनकी मांग कुछ अलग किस्म की है। दरअसल शहला राशीद ने सैंटा से एक नये प्रधानमंत्री की मांग की है। शहला ने एक फोटो डालकर ट्वीट किया। इस तस्वीर में सैंटा के कपड़े पर लिखा है, ‘क्रिसमस पर मुझे एक नया प्रधानमंत्री चाहिए। इस तस्वीर को पोस्ट को शहला ने लिखा, ‘डियर सैंटा, प्लीज टेक नोट।’ यानी कि प्रिय सैंटा कृपया मेरी मांगों पर विचार करिए। शहला राशीद के इस ट्वीट में लोगों ने जबर्दस्त प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने योगी की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, ‘लो तुम्हारी मुराद पूरी हो गई।’ एक दूसरे यूजर ने सैंटा के वेश में पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट की। द नेशनलिस्ट ने लिखा, ‘कुछ साल इंतजार कीजिए आपकी मुराद पूरी होगी, योगी आदित्यनाथ पीएम बनेंगे।’

निर्भय सिंह ने लिखा, ‘सब तो ठीक है, लेकिन आपने ये कनाडा वाली तस्वीर कहां से उठा ली।’ एक यूजर ने लिखा, ‘क्या आपके लिए पीडी चलेगा।’ शशांक चतुर्वेदी ने लिखा, ‘शहला भारत नहीं पाकिस्तान के बारे में बात कर रही हैं।’ केतन शाह ने लिखा, ‘ सॉरी मैं मासूमों की मुराद पूरी करता हूं, लोगों से नफरत करने वालों की नहीं।’ दरअसल भारत में 2018 में नहीं 2019 में चुनाव है।’ डॉली नाम की यजूर ने लिखा कि, ‘सैंटा मैं चाहती हूं कि वो किसी तरह से अपना एग्जाम पास कर ले।’ ऑल राउंडर ने लिखा, ‘बहिन कुछ ज्यादा नहीं मांग लिया, इसके बजाय एक हफ्ते का राशन मांग लेती।’

Relax guys, @Shehla_Rashid is talking about her favourite country. General Elections are going to be held in Pakistan in 2018. pic.twitter.com/4NyqLcalHl

— Shashank Chaturvedi (@EminentAuditor) December 24, 2017