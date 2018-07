जियो इंस्टिट्यूट को ट्रोल कर रहे यूजर्स, आ रहे ऐसे फनी रिएक्शन्स

जियो इंस्टीट्यूट के बनने से पहले ही उसे सरकार द्वारा इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का दर्जा देने पर विवाद हो गया है। लोग सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और एक इंस्टीट्यूट, जिसका कि अभी तक निर्माण भी नहीं हुई है, उसे आईआईटी और बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट के साथ रखने पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा खूब छाया हुआ है और लोग बड़े ही मजेदार तरीके से जियो इंस्टीट्यूट को ट्रोल कर रहे हैं।

लोगों को इस बात पर भी शिकायत है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में देश के प्रतिष्ठित आईआईएम संस्थानों को भी शामिल नहीं किया गया है। यही वजह है कि लोग अपने अपने तरीके से सरकार के इस फैसले पर ऊंगली उठा रहे हैं। ऐसे ही कुछ मजेदार ट्वीट निम्न हैं।

What is #JioInstitute? Does it even exist? Hang on, it is being proposed. How is it an Institute of Eminence then?

Manipal in comparison is decades old. And BITS Pilani has actually been one of the best.

I am trying to find logic here. Or is it all humour?

— Noyon Jyoti Parasara | নয়ন জ্যোতি পৰাশৰ (@NoyonSENSE) July 10, 2018