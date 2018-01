गुजरात में पहली बार विधायक बने 35 साल के जिग्नेश मेवाणी ने एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी को कथित तौर पर चुनौती भी दी है। दो जनवरी, 2017 को किया उनका यह ट्वीट हजारों बार रिट्वीट किया जा चुका है। इसमें उन्होंने लिखा है, ‘मोदीजी 200 साल पहले युद्ध के मैदान में वो 500 थे तो भी जीते थे। 2019 के मैदान में हम 25 करोड़ लोग आपको करारा जवाब देंगे।’ हालांकि इस ट्वीट के बाद से ही मेवाणी यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। कई यूजर्स ने तंज कसते हुए पूछा है कि आप 25 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, बाकी 100 करोड़ लोग कहां गए। एक ट्वीट में तंज कसते हुए लिखा गया है, ‘जाट आरक्षण के नाम हरियाणा जला, पाटीदार आरक्षण के नाम पर गुजरात जला, किसान आंदोलन के नाम पर मध्य प्रदेश जला। दलित उत्पीड़न के नाम पर यूपी जला। और महाराष्ट में आग जलवा रहे हैं।’

एक यूजर ने लिखा, ‘जो पीएम मोदी के खिलाफ लड़ा वो हारा है। ये इतिहास है।’ अजय सिंघल लिखते हैं, ‘वैसे 25 करोड़ तो मुस्लिम हैं ना?’ राहुल उपाध्याय लिखते हैं, ‘बाकी की आबादी क्या डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेगी।’ अभिनंदन जिग्नेश पर तंज कसते हुए लिखते हैं, ‘आप रोज रोते हो कि जाति की राजनीति खत्म को। और फिर ट्वीट में बाकी जातियों को ललकारते हो।’ दीपम शाह लिखते हैं, ‘देश को जातियों में बांटने का खेल फौरन बंद करो। यदि सही में कुछ अच्छा कार्य करना है तो देशहित में काम करना शुरू करो। तुम्हारे आदर्श बाबा आंबेडकर ने भी यही किया था।’

देखें ट्वीट्स-

Koun 25 crore?? Kal tak to tum modi ji ko Hindu neta bolte the and Gujarat election me tumne unhe Anti-muslim bola. ab suddenly Dalit hindu community se alag ho gaye kya? Bhai pahle soch le, n bade bhaiya hardik se puch le.Phir decide karo apna stand.@UmarKhalidJNU chacha h tera?

— Ajay Pareek (@Ajaydeshpremi) January 2, 2018