बुधवार 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के मौके पर एक वीडियो पोस्ट कर गुजरात के युवा विधायक जिग्नेश मेवानी सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं। कुछ यूजर्स उनके इस वीडियो पर बेहद अश्लील और आपत्तिजनक बातें लिख रहे हैं। दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रिया प्रकाश वारियर नाम की एक लड़की का वीडियो क्लिप जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया में तहलका मचा रखा है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक पर भी ये वीडियो और वीडियो में नजर आने वाली प्रिया छाई हुई हैं। इसी वीडियो को जिग्नेश मेवानी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया है। वीडियो पोस्ट करते हुए जिग्नेश ने आरएसएस पर निशाना साधा है। जिगनेश ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा – “हैप्पी वेलेंटाइन डे, प्रिया प्रकाश वारियर का ये वायरल हिट वीडियो आरएसएस के वेलेंटाइन डे के विरोध का जवाब है। एक बार फिर से भारतीयों ने साबित कर दिया है कि वो नफरत से ज्यादा प्यार को पसंद करते हैं। इस वीडियो को एन्जॉय कीजिए।”

Happy Valentines Day

Viral hit of ‘Manikya Malaraya Poovi’ is the answer to RSS’s Valentines Day protest and Again Indians have proved that they like to love more than hating someone. Enjoy this beautiful video. #ValentinesDay pic.twitter.com/QtWqqqm8zt — Jignesh Mevani (@jigneshmevani80) February 14, 2018

वीडियो पोस्ट करते ही लोग जिग्नेश के ट्वीट पर कमेंट करने लगे। लोगों ने इस वीडियो को प्यार की जगह वासना बताते हुए जिग्नेश मेवानी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोग लिखने लगे कि किसी को नीचा दिखाने के लिए तुम कितना नीचे गिरोगे। जिग्नेश के ट्वीट पर बहुत से यूजर्स ने इतनी आपत्तिजनक बातें लिखीं कि हम उसे यहां दिखा भी नहीं सकते हैं।

This is a message for a person like you who spread hate on the name of caste .. hope you will learn and start loving — an old man !! (@aCommonHindu) February 14, 2018

जिसको तू प्यार कह रहा है वो ^ वासना और अश्लीलता ^ है घोड़ू। — RAJNISH SAXENA (@RAJNISHSAXENA16) February 14, 2018

इसे तू लव कहता है ? — Ashok Kapoor (@kapoorashok25) February 14, 2018

Jignesh, have some sense and don’t blindly go comparing anything with everything that comes to your mind. Are you so desperate?? Just for the sake of proving something, you don’t have to sell yoursl f cheap. I thought u r a bit worthier than that…. — सत्यं वद। घर्मं चर। (@pk70s) February 14, 2018

राजनीति के गंदे कीड़े हर जगह राजनीति मत घुसाया कर । — Prakash Balanni (@PBalanni) February 14, 2018

आपको बता दें कि जिग्नेश ने जो वीडियो ट्वीट किया है, वह एक मलयालम फिल्म के गाने की क्लिपिंग है। ये क्लिपिंग सोशल मीडिया में आते ही वायरल हो गई। इस क्लिपिंग में दिखने वाली लड़की प्रिया प्रकाश वारियर है। वीडियो इतना वायरल हो गया कि प्रिया भी आज एक सेलिब्रिटी बन गई हैं। ये उनकी पहली फिल्म का वीडियो है, लेकिन सोशल मीडिया में उनके फॉलोअर्स की बाढ़-सी आ गई है।

