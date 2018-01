Video: रिपब्लिक रिपोर्टर पर भड़के जिग्नेश मेवानी, माइक छीन कर बोले- गेट लॉस्ट

गुजरात के दलित एक्टिविस्ट और युवा विधायक जिग्नेश मेवानी रिपब्लिक के रिपोर्टर से उलझ गए। मामला शुक्रवार दोपहर दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का है। जिग्नेश मेवानी यहां महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव में भड़की हिंसा पर अपना पक्ष रखने आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो गैलरी में थे तभी अंग्रेजी न्यूज़ चैनल रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर आदित्य राज कौल ने उनसे सवाल पूछना चाहा। जिग्नेश रिपोर्टर के सवाल को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते ही रिपोर्टर ने फिर से जिग्नेश के मुंह के आगे माइक लगा दिय़ा। जिग्नेश ने फिर से नजरअंदाज किया। जब तीसरी बार भी रिपोर्टर ने उनसे वहीं सवाल पूछते हुए मुंह के पास माइक बढ़ाया तो जिग्नेश भड़क गए और रिपोर्टर का माइक पकड़ लिये। माइक पकड़ने के बाद जिग्नेश रिपोर्टर से बोले कि आपको समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। बार-बार मुंह में माइक क्यों घुसेड़ रहे हो।

इस घटना के बाद रिपब्लिक टीवी का कहना है कि महाराष्ट्र हिंसा में जिग्नेश मेवानी का कांग्रेस से लिंक होने की बात पर वह भड़के थे। जबकि जिग्नेश ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस दावे को खारिज किया है। जिग्नेश ने लिखा है कि बीजेपी की तरह झूठ मत फैलाओ। मैंने माइक इसलिए हटाया था क्योंकि आप बार-बार मेरे मुंह के पास माइक घुसा रहे थे।

#BJPSponsorsRepublic |

Don't spread ur lies like BJP.

I was removing mike after it was repeatedly showed up on my face. https://t.co/KlfAwsQ34C

— Jignesh Mevani (@jigneshmevani80) January 5, 2018