जिग्नेश मेवाणी का नरेंद्र मोदी को चैलेंज- हार्दिक पटेल से चुनाव जीत कर दिखाएं, छोड़ दूंगा राजनीति

गुजरात के दलित युवा जिग्नेश मेवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी है। पहली बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले जिग्नेश मेवाणी ने कहा है कि प्रधानमंत्री अगले लोकसभा चुनाव में हार्दिक पटेल के सामने चुनाव जीत कर दिखा दें। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दरअसल हुआ ये कि अंग्रेजी न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ पर गुजरात के तीनों युवा नेता हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू में महिला एंकर ने गुजरात विधानसभा चुनाव से लेकर तीनों युवाओं से भविष्य की राजनीति के बारे में उनके प्लान पूछे।

तीनों युवाओं ने कहा कि गुजरात का चुनाव तो एक शुरुआत है, हम देश भर में जाएंगे। हम हर जगह बीजेपी जैसी फासीवादी ताकतों के खिलाफ प्रचार करेंगे। एंकर ने इनसे पूछ लिया कि क्या आप लोगों को लगता है कि आप प्रधानमंत्री पर भारी पड़ेंगे? इस सवाल के जवाब में जिग्नेश ने पीएम मोदी को खुली चुनौती देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया।

#WATCH: Jignesh Mewani and Alpesh Thakor sharing their plans for 2019 Lok Sabha elections with @MeghaSPrasad pic.twitter.com/w7DA4ZP5YY

— TIMES NOW (@TimesNow) December 24, 2017