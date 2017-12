गुजरात चुनाव: जिग्नेश मेवानी लोगों से बोले- अल्लाहू अकबर, लगने लगे मोदी-मोदी के नारे, बीजेपी ने शेयर किया वीडियो

भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है। ये वीडियो गुजरात के युवा दलित नेता जिग्नेश मेवानी के एक चुनावी रैली का बता रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अमित मालवीय ने लिखा है कि जिग्नेश मेवानी लोगों से अल्लाहू अकबर कहने की बात कर रहे थे तभी वहां मौजूद लोग मोदी-मोदी के नारे लगाने लगे। अमित मालवीय के अनुसार लोगों ने मोदी-मोदी के इतने नारे लगाए कि जिग्नेश मेवानी को वहां से सभा छोड़ कर भागना पड़ा।

भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लगभग सवा मिनट के इस वीडियो को रविवार के दिन अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा- जिग्नेश मेवानी को समझ में आ गया होगा कि चुनाव में जेएनयू की तरह देश विरोधी नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। जिग्नेश ने लोगों से कहा कि जय श्री राम से पहले 5 बार अल्लाहू अकबर कहो..वहां मौजूद भीड़ मोदी-मोदी रटने लगी और मेवानी को वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया।

Jignesh Mevani realised the hard way that electoral politics is not about raising anti-India slogans like in JNU! He asked people to say Allah o Akbar five times before he said Jai Shri Ram… Crowd erupted with chants of Modi Modi, forcing him to leave without being heard… pic.twitter.com/L6b0KERh7c

