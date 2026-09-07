उत्तर प्रदेश के झांसी में 32 साल के शख्स के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। उसने सोशल मीडिया रील के लिए स्टंट करते हुए लगभग 30 फीट की ऊंचाई से एक बांध में छलांग लगाई थी। शख्स का नाम पुष्पेंद्र कुमार मनौरिया है, वह रविवार शाम अपने दोस्तों के साथ पहुज बांध इलाके में गए थे। जब वह व्यू-पॉइंट पर लगी सुरक्षा रेलिंग को पार कर पानी में छलांग लगा रहे थे तो उनके दोस्त उस स्टंट का वीडियो बना रहे थे।

इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें पुष्पेंद्र रेलिंग के ऊपर चढ़ते हुए दिख रहा है और उसके दोस्त उसका वीडियो बना रहे हैं। उसके कूदने से कुछ पल पहले एक दोस्त को मज़ाक में यह कहते हुए सुना जा सकता है, “भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।”

यह स्टंट तब गलत हो गया जब पुष्पेंद्र पानी के नीचे मौजूद पथरीली सतह पर गिरा। गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट गए। गिरने के बाद अपने पैरों का इस्तेमाल न कर पाने के कारण, पुष्पेंद्र को पानी से बाहर निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार, उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल करके खुद को आगे बढ़ाया और सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए एक रॉड पकड़ ली। इसके बाद, वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकालने में मदद की। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुष्पेंद्र को एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर उनके परिवार वाले भी वहां पहुंच गए।

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चोट गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उनके एक पैर का ऑपरेशन किया और उसमें दो रॉड डालीं। दूसरे पैर का भी ऑपरेशन होने की उम्मीद है। इस घटना के बारे में बात करते हुए पुष्पेंद्र ने कहा कि उन्होंने पहले भी कई जगहों पर स्टंट किए थे और उन्हें लगा कि वह इसे भी कर लेंगे। हालांकि, उन्हें पता नहीं था कि जहां उन्होंने छलांग लगाई, वहां पानी कम गहरा था।

चोट लगने के बाद वह कुछ देर तक पानी में ही रहे और फिर एक रॉड और अपने दोस्तों की मदद से बाहर निकल पाए। इसके बाद पुष्पेंद्र ने सोशल मीडिया के लिए ऐसे स्टंट करने में शामिल जोखिम को माना। उन्होंने कहा, “मैं अब कभी ऐसा स्टंट नहीं करूंगा।” खैर, वीडियो पर आपकी क्या राय है।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…