एक ही ओवर में दोनों हाथों से गेंदबाजी कर सबको चौंकाया, देखें VIDEO

आपने अभी तक एक हाथ से गेंदबाजी करते हुए क्रिकेटर को देखा होगा। हर गेंदबाज किसी एक हाथ से ही गेंदबाजी करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट की दुनिया में कोई ऐसा गेंदबाज भी होगा जो दोनों ही हाथों से आक्रामक गेंदबाजी कर सके। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होना तो लगभग असंभव है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा क्रिकेटर भी है जो दोनों ही हाथों से शानदार कारनामा कर सकता है। विमिन बिग बैश टी20 लीग में यह शानदार कारनामा हुआ। जेमा बार्स्बी नाम की गेंदबाज ने एक ही ओवर में दोनों ही हाथों से गेंदबाजी करते हुए सबको चौंका दिया। उनकी इस शानदार गेंदबाजी का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है।

इतना ही नहीं ब्रिसबेन हीट विमिन टीम की इस खिलाड़ी ने इस मैच में दो विकेट भी चटकाए। 22 वर्षीय बार्स्बी ने ऐडिलेड में रविवार को खेले गए इस मैच में यह कमाल किया। उन्होंने पहली गेंद सीधे हाथ से डाली और उसके बाद उन्होंने उल्टे हाथ से भी गेंदबाजी की। इसके अलावा उन्होंने 4 ओवरों में महज 25 रन ही दिए और दो विकेट झटके। एडिलेड में ब्रिसबेन हीट विमिन और ऐडिलेड स्ट्राइकर्स विमिन टीम के बीच यह खेल खेला गया।

. @JemmaBarsby with some party tricks… Right and left arm in the same over! Watch LIVE on @tensporttv ! #WBBL03 #TurnUpTheHeat pic.twitter.com/rUMWHsO2l5

Is that allowed? Can you bat right and left hand in the same over?

— Gavin Blake (@GavinBlakeTeam) December 31, 2017