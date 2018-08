पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने शनिवार को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रुप में शपथ ले ली। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने पर पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने ट्वीट कर इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा खान को बधाई दी। मेहर तरार ने अपने ट्वीट में लिखा कि “जेमिमा, सुलेमान और कासिम को बहुत-बहुत बधाई। जेमिमा इमरान के साथ तब थीं, जब इमरान ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की थी। इसलिए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। बेटों को अपने पिता पर गर्व होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने के लिए बहुत ही मेहनत और समर्पण की जरुरत होती है।” बता दें कि जेमिमा खान, इमरान खान की पहली पत्नी हैं और एक ब्रिटिश नागरिक हैं। दोनों के 2 बेटे हैं, जिनका नाम सुलेमान और कासिम हैं और दोनों बच्चे अपनी मां के साथ ब्रिटेन में रहते हैं।

वहीं मेहर तरार के इस ट्वीट पर जेमिमा ने रिप्लाई भी किया और ट्वीट करते हुए कहा कि ‘धन्यवाद, लड़के काफी दुखी हैं कि वह वहां (इमरान के शपथ ग्रहण समारोह) नहीं जा सके। लेकिन इमरान खान अड़े रहे कि उन्हें वहां (पाकिस्तान) नहीं आना चाहिए।’ जेमिमा गोल्डस्मिथ और इमरान खान की शादी साल 1995 में हुई थी। शादी के बाद जेमिमा ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था और अपने पति इमरान खान के साथ पाकिस्तान के लाहौर शहर में रहना शुरु कर दिया था। हालांकि 22 जून, 2004 को इमरान खान और जेमिमा ने तलाक लेने का फैसला किया, जिसके बाद जेमिमा अपने बच्चों के साथ ब्रिटेन आ गईँ। जेमिमा के बाद इमरान खान ने टीवी एंकर रेहम खान से शादी की हालांकि यह शादी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी और करीब 1 साल में ही दोनों अलग हो गए।

Thanks. The boys are very sad not to be there but IK was adamant that they should not come.

— Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) August 17, 2018