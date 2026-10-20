क्या आने वाले 20 सालों में इंसान जमीन से दूर भी अपनी नई दुनिया बसा लेगा ? ये हम नहीं बल्कि अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने कहा है। ‘ब्लू ओरिजिन’ के प्रमुख जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में इंसानी बस्तियों को लेकर ये चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। बेजोस के मुताबिक साल 2045 तक अंतरिक्ष में विशाल मानव बस्तियां बन सकती हैं, जहां चांद पर भारी काम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमान रोबोट्स के हाथों में होगी।

मंगल ग्रह पर शहर बसाने की दौड़ के बीच बेजोस का यह विज़न अंतरिक्ष विज्ञान और इंसानी भविष्य को लेकर एक नई बहस छेड़ रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान और कमर्शियल स्पेस रेस में जेफ बेजोस और एलन मस्क दो सबसे बड़े और प्रतिस्पर्धी नाम हैं। एलन मस्क सीधे मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने और इंसानों को एक मल्टी-प्लैनेटरी प्रजाति बनाने का दावा करते हैं। वहीं जेफ बेजोस का ध्यान चांद और पृथ्वी की कक्षा में विशाल मानव बस्तियां बनाने तथा चांद पर रोबोट्स के ज़रिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर है।

बेजोस के मुताबिक चांद की सतह और अंतरिक्ष के दूसरे स्थानों पर मुश्किल काम करने के लिए इंसानों की जगह रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेजोस के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रही प्रगति इंसानों के पृथ्वी से बाहर बसने के सपने को जल्द हकीकत में बदल सकता है। इटली टेक वीक के दौरान जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में इंसानी बस्तियां बसाने की चर्चा की। उन्होंने कहा तकनीकी का इतनी तेजी से विकास हो रहा है कि आने वाले दो दशको में लोगों का अंतरिक्ष में रहने का सपना भी पूरा हो सकता है।

क्या 2045 तक अंतरिक्ष में रहने लगेंगे लाखों लोग?

जेफ बेजोस ने भविष्यवाणी की कि आने वाले करीब 20 वर्षों में लाखों लोग अंतरिक्ष में रहने लग सकते हैं। उनके मुताबिक लोग अंतरिक्ष में किसी मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से रहना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि इंसानों को अंतरिक्ष में रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोग वहां इसलिए रहेंगे क्योंकि वे ऐसा करना चाहेंगे। जेफ बेजोस ने कहा आने वाले सालों में अंतरिक्ष में लोगों का रहना कोई मजबूरी नहीं बल्कि विकल्प होगा, लोगों को वहां रहने के लिए जरूरी सुविधाएं, संसाधन, सुरक्षा मिल सकती है।

चांद पर इंसानों की जगह काम करेंगे रोबोट?

जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में रोबोट की भूमिका को लेकर भी अपनी राय रखी। उनका मानना है कि भविष्य में चांद की सतह और अंतरिक्ष के अन्य स्थानों पर कई तरह के काम रोबोट की मदद से किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर चांद की सतह या अंतरिक्ष में कहीं काम करना होगा, तो वहां रोबोट भेजना इंसानों को भेजने के मुकाबले कहीं ज्यादा किफायती साबित हो सकता है। रोबोट के इस्तेमाल से अंतरिक्ष अभियानों का खर्च कम किया जा सकता है। इसके साथ ही उन जगहों पर काम करना आसान हो सकता है, जहां इंसानों को भेजना महंगा, जोखिम भरा या तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है।

AI और रोबोटिक्स से कैसे बदलेगा अंतरिक्ष का भविष्य?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में हो रही प्रगति अंतरिक्ष की खोज और वहां बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के तरीके को बदल सकती है। AI की मदद से मशीनों को उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने, आसपास के वातावरण को समझने और कुछ कामों को स्वचालित तरीके से पूरा करने में मदद मिल सकती है। रोबोट ऐसे वातावरण में काम कर सकते हैं, जहां इंसानों को भेजने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था और महंगे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इस तरह की तकनीक अंतरिक्ष अभियानों को अधिक कुशल बनाने और कुछ जोखिमों को कम करने में मदद कर सकती है। अंतरिक्ष में रोबोट का इस्तेमाल कई चुनौतियों पर निर्भर करेगा, जैसे मशीनों की विश्वसनीयता, ऊर्जा की उपलब्धता, संचार व्यवस्था और मरम्मत की सुविधा। जेफ बेजोस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्थिक प्रभावों पर भी सकारात्मक नजरिया पेश किया। उनका मानना है कि तकनीकी आविष्कारों ने ऐतिहासिक रूप से इंसानों की समृद्धि बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और AI भी इसी दिशा में योगदान दे सकता है।

कौन हैं जेफ बेजोस?

जेफ बेजोस दुनिया की प्रमुख टेक कंपनियों में शामिल अमेजन के संस्थापक हैं। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी ब्लू ओरिजिन (Blue Origin) की भी स्थापना की है। ब्लू ओरिजिन का उद्देश्य अंतरिक्ष तक पहुंच को अधिक सुलभ बनाना और अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीकों का विकास करना है। बेजोस लंबे समय से अंतरिक्ष में इंसान के पहुंचने की संभावनाओं पर जोर देते रहे हैं। उनकी ताजा भविष्यवाणी भी इसी सोच को दर्शाती है कि AI, रोबोटिक्स और अन्य आधुनिक तकनीक भविष्य में इंसानों के रहने और काम करने के तरीके को पृथ्वी से बाहर तक बदल सकती हैं।

क्या सच में 2045 तक अंतरिक्ष में बस जाएंगे लाखों लोग?

जेफ बेजोस की भविष्यवाणी ने अंतरिक्ष में मानव बस्तियों के भविष्य को लेकर चर्चा जरूर बढ़ाई है, लेकिन इसे तय समयसीमा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अंतरिक्ष में लाखों लोगों को बसाने के लिए रहने योग्य संरचनाएं, ऑक्सीजन, पानी, भोजन, ऊर्जा, परिवहन और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी कई बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा। ऐसे में 2045 तक लाखों लोगों के अंतरिक्ष में रहने का अनुमान भविष्य की एक महत्वाकांक्षी संभावना है। यह कितनी जल्दी संभव होगा, यह आने वाले वर्षों में तकनीकी प्रगति, लागत और अंतरिक्ष अभियानों की सफलता पर निर्भर करेगा।

डिस्क्लेमर: यह खबर जेफ बेजोस के सार्वजनिक बयान पर आधारित है। वर्ष 2045 तक लाखों लोगों के अंतरिक्ष में रहने की संभावना उनकी भविष्यवाणी है, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि हुई समयसीमा नहीं।