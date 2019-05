जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक अपने एक गलत ट्वीट की वजह से लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप सिंह यादव के निशाने पर आए गए। उन्होंने दामाद और बेटे में कन्फ्यूजन के चलते ट्वीट में तेज प्रताप यादव की जगह उनके बहनोई को टैग कर दिया। जेडीयू प्रवक्ता ने तेज प्रताप सिंह यादव को तेज प्रताप यादव समझ तंज कसते हुए ट्वीट किया। इसमें लिखा, ‘अरे आप तो बारहवीं पास वाले छात्रों को बधाई दे दीजिए। आपके छोटे भाई तेजस्वी यादव को शायद अपना याद आता होगा कि नौंवी के आगे यात्रा नहीं हुई।’ ट्वीट में आगे लिखा गया, ‘खैर अभी भई कुछ नहीं गया है अगले साल से ओपन बोर्ड की परीक्षा ले लीजिए। हां लेकिन चोरी नहीं चलेगी।’

ट्वीट में खुद को टैग किए जाने से गुस्साए तेज प्रताप सिंह यादव ने अजय आलोक को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि वह पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ट्वीट में जेडीयू प्रवक्ता पर तंज कसते हुए लिखा, ‘अजय जी आप तो पढ़े लिखे प्रवक्ता हो। आपको ट्वीट में किसी को टैग करने से पहले जांच करनी चाहिए। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं। बिना पढ़े-लिखे ही ट्वीट कर देते हो महोदय। बौखलाहट में यह भी नहीं देखते की ट्वीट कर कौन रहा है।’ ट्वीट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने जेडीयू प्रवक्ता पर खूब तंज कसा। उन्होंने लिखा, ‘वैसे नीतीश जी तो वन्दे मातरम् भी नहीं बोले उस दिन मोदी जी की सभा में।’

दूसरी तरफ सपा नेता उदयवीर सिंह ने भी जेडीयू प्रवक्ता के ट्वीट पर निशाना साधा है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘अजय आलोक जी क्या हाल बना रखा है। किसी मनोचिकित्सक से मिल लो और कुछ दिन नमोचिकित्सकों से दूर रहो दोस्त।’ बता दें कि तेज प्रताप सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने यूके की लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। खास बात है कि तेजप्रताप सिंह राजनीति के दो बड़े परिवार से आते हैं। उनके दादा रतन सिंह सपा नेता मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई हैं। तेज प्रताप की पत्नी राज लक्ष्मी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी हैं।

अजय जी आप तो पढ़े लिखे प्रवक्ता हो…..u should check before tagging someone in ur tweet….I’m a post graduate….बिना पढ़े ही tweet कर देते हो महोदय….बौखलाहट में यह भी नहीं देखते की tweet कर कौन रहा है….वैसे नीतीश जी तो वन्दे मातरम् भी नहीं बोले उस दिन मोदी जी की सभा में https://t.co/YA2Dh5YpuB

— Tej Pratap Singh Yadav (@yadavteju) May 2, 2019