तारीफ करनी है तो कीजिये लेकिन आरोप मत लगाइए- संसद में RSS पर JDU नेता ने की टिप्पणी तो स्पीकर ने टोका, आ रहे ऐसे कमेट्स

JDU सांसद ने जब अपने भाषण में RSS का जिक्र किया तो उन्हें टोक दिया गया। उनसे कहा गया कि तारीफ करनी है तो करिए, आरोप मत लगाइए।

आरएसएस पर टिप्पणी करने पर जेडीयू सांसद को टोका गया (फोटो सोर्स-संसद टीवी)

