खुदाई के बाद अब ‘नागिन डांस’ से चर्चा में जेसीबी, ट्विटर पर लोग ऐसे ले रहे मजे

सोशल मीडिया पर जेसीबी मशीनों का ‘नागिन डांस’ का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बीते दिनों हैशटैग #JCBkikhudai सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। शार्ट वीडियो एप टिक-टॉक (Tik Tok) पर बनाए गए जेसीबी ट्रकों के नागिन डांस के इस वीडियो को अबतक करीब 62 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं।

इस वीडियो को कृष्णा भट्ट नाम की एक ट्विटर यूजर ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है। इसके कैप्शन में ये उन्होंने लिखा , ‘टिकटॉक पर प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए धन्यवाद।’ वीडियो को शेयर करने के बाद देखते ही देखते यह वायरल हो गया। इस वीडियो में एक युवक सपेरा की भूमिका निभा रहा है जबकि उसके सामने खड़े दो-तीन ट्रक नागिन डांस करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जेसीबी मशीन नागिन की तरह उस धुन पर फन निकालती हैं और नाचने लगती हैं।

इस पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। इस वीडियो को काफी लोग पसंद कर रहे हैं। कई यूजर्स ने तो इस वीडियो को बनाने वालों की क्रिएटीविटी की जमकर तारीफ की है। सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कोई नहीं जानता। अक्सर कुछ ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर तहलका मचा देती है। जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है।

thank you for not banning TikTok.#TikTok #ThursdayThoughtspic.twitter.com/W1Lf2hx1MA

— Krishna Bhatt (@thekrishnabhatt) July 11, 2019