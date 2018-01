जावेद अख्तर ने फिल्म डायरेक्टर को दी वॉर्निंग- ‘आप बीच में मत आओ’, खाई कसम- सूद सहित वापस करूंगा

गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने शनिवार को उन्हें ट्रोल करने वाले एक ट्विटर यूजर को कड़ी फटकार लगाई थी। अब उन्होंने एक फिल्म निर्देशक को चेतावनी दे डाली। ट्वीटर यूजर को गुस्से भरे टवीट्स करने पर फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अख्तर को दुनिया का ज्ञान देते हुए ऐसा न करने की सलाह दी थी, जिस पर अख्तर ने उन्हें आगाह किया है कि उनके बीच में न आएं। अख्तर ने ट्वीट में लिखा- विवेक जी आप बीच में मत आइये। ये वे ट्रेल्स हैं जो बार-बार शिष्टता की लाइन पार करते जा रहे हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि जब भी वे भद्दे कमेंट करेंगे, मैं उन्हें सूद समेत चुकाऊंगा।

फिल्म निर्देशक ने ट्वीट्स कर अख्तर के बयानों से आपत्ति जताई थी। उन्होंने लिखा था- यहूदियों ने हिंसा, बलात्कार और हत्या की कारणों के अलावा हिटलर से इसलिए भी नफरत की क्यों कि उसने लोगों को कॉकरोच समझा था। किसी को उसके नाकारापन का अहसास कराना ठीक नहीं हैं क्योंकि अपेक्षाकृत हम भी ‘कुछ नहीं’ हो सकते हैं। एक और ट्वीट में अग्निहोत्री ने लिखा- यहां तक की हॉलीवुड के सबसे बड़े कलाकार भी ‘कुछ नहीं’ होने की श्रेणी में आते है। वॉशिंगटन डीसी के सबसे शक्तिशाली नेताओं के साथ भी यही है। ब्रह्मांड की योजना में धरती भी ‘कुछ नहीं’ के बराबर है। जब हम प्रकृति का कोप झेलते हैं तब हम उससे नहीं कहते हैं कि वह ‘कुछ नहीं’ नहीं है। असली ‘कुछ नहीं’ वह ईश्वर है जिसे हमने नहीं देखा है।

Vivek ji you don’t get into this crossfire . These are some trolls who have been crossing the line of decency again and again . Now I have decided that every time they make a nasty comment I will repay them with interest .

जिस यूजर के ट्वीट पर अख्तर भड़के थे, उसने लिखा था- ‘अख्तर एक बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की बदौलत हम यह जान गए हैं कि वह बहुत ही कट्टर हैं।’ इस ट्वीट पर अख्तर ने कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट में लिखा था- मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई कॉक्रोच देखे हैं, जिनका आईक्यू तुमसे ज्यादा है। मैं तुम्हारी कुंठा समझ सकता हूं, तुम कुछ नहीं हो और तुम बिना कुछ करे ही मर भी जाओगे। तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं।

And I have seen many cockroaches that have much higher IQ than you . I understand your frustration you were born a nobody and wil die a nobody because you are good for nothing but it is not my fault . I am not your father

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) December 30, 2017