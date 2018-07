संसद में नेताओं की शेर-ओ-शायरी से खफा हुए जावेद अख्तर, हाथ जोड़ कर रहे हैं अपील

मशहूर शायर, लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में होने वाली शेर-ओ-शायरी पर नाराजगी जाहिर की है। जावेद अख्तर ने संसद में कविताओं को तोड़-मरोड़ कर पेश करने वाले सांसदों से हाथ जोड़कर अपील किया है वो शब्दों के उच्चारण के साथ खिलवाड़ ना करें। जावेद अख्तर ने एक ट्वीट कर कहा कि ‘मैं हाथ जोड़ कर लोकसभा में सभी पार्टियों के सांसदों से अनुरोध करता हूं कि कम से कम कविता पर कुछ दया दिखाएं। 12 घंटे चले सत्र के दौरान सुनाई गई प्रत्येक कविता को या तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया या गलत तरिके से शब्दों का उच्चारण किया गया।’

दरअसल इससे पहले कई सांसदों ने संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान अपनी बात कविता के जरिये रखी। लेकिन कई सांसद कविता को गलत तरीके से पढ़ गए या फिर शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाए। इसी बात से जावेद अख्तर ख़फा हो गए हैं। अब जावेद अख्तर द्वारा ऐसी अपील किये जाने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

With folded hands and utmost humility I want to request the MPS of all the parties in the lok sabha to at least have some mercy on poetry . With out any exception Each and every couplet recited during the 12 hour session was either wrongly worded, out of meter or mispronounced

