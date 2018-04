कश्मीर में कत्लेआम हो रहा- ऐसा कहने वाले शाहिद अफरीदी को जावेद अख्तर ने दिया करारा जवाब

कश्मीर को लेकर जहर उगलने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी इन दिनों भारतीय लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। शाहिद अफरीदी केवल आम जनता के ही गुस्से का शिकार नहीं हो रहे, बल्कि मशहूर हस्तियां भी उनकी काफी आलोचना कर रही हैं। भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर के बाद गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने भी शाहिद अफरीदी को उनके ट्वीट का मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें सलाह दी कि वे पहले पाकिस्तानी आतंकवाद को रोकें।

अफरीदी को करारा जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने लिखा, “चूंकि आप बिना किसी भी मानवाधिकार के उल्लंघन के एक शांतिपूर्ण जम्मू-कश्मीर को देखना चाहते हैं, तो आपको यह देखना होगा कि पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ न कर सकें और पाकिस्तानी आर्मी उन ट्रेनिंग शिविरों को बंद कर दे जो अलगाववादियों के समर्थन से चलाए जा रहे हैं। यह समस्या को हल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा।”

Dear Mr Afridi , since you want to see a peaceful JK sans any human rights violations could you please see to it that pak terrorists stop infiltrations n pak army stops supporting the separatists by closing down the training camps . It will greatly help in solving the problem

