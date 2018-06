जावेद अख्तर बोले- राइट विंग को तय करने दो गांधी को RSS ने मारा या सावरकर ने, भिड़े ट्विटर यूजर्स

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को लेकर गीतकार और कवि जावेद अख्तर द्वारा किए गए एक ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स का एक धड़ा जमकर भिड़ गया है। दरअसल, अख्तर ने ट्वीट कर यह कहा है कि राइट विंग को अब यह तय करना होगा कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे वीर सावरकर जिम्मेदार हैं या फिर आरएसएस। उन्होंने कहा, ‘खुद को बचाने के लिए आरएसएस ने सरदार पटेल की एक चिट्ठी को कोट किया है, जिसमें पटेल ने यह कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे सावरकर और हिंदू महासभा जिम्मेदार है, न कि आरएसएस। पहले पटेल ने आरएसएस पर आरोप लगाया था। इसलिए, अब सावरकर और आरएसएस के बीच में से किसी को चुनना है। राइट विंग को ही तय करने दिया जाए।’

अख्तर के इस ट्वीट के बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स एक-दूसरे से भिड़ गए। एक यूजर ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे सावरकर का हाथ नहीं है। इस पर अख्तर ने जवाब दिया, ‘तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारे महान नेता सरदार पटेल, जिनका हम सब आदर करते हैं, वह गलत आरोप लगाएंगे।’ अख्तर ने आगे लिखा, ‘फैक्ट यह है कि किसी और को नहीं बल्कि आखिर में नाथू राम गोडसे को ही दोषी ठहराया गया, और थोड़ा बहुत गोडसे से संबंधित संस्थाओं पर आरोप लगे और हर चीज को एक कार्पेट के नीचे दबा दिया गया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग के केस में हुआ था।’

To absolve them selves RSS is quoting a letter of Sardar Patel in which he has called Hindu Maha sabha and Savarkar responsible for Gandhi ji ‘ murder instead of RSS. He had earlier accused RSS. So the choice is between RSS n Savarkar . Let’s leave it to the right wing to decide — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) June 12, 2018

Are you saying that our great leader Sardar Patel whom including you all of us respect was making a false allegation . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) June 12, 2018

The fact is no one but only Nathu Ram Godse was ultimaly blamed along with a few non entities who were close to him and and every thing was brushed under the carpet . As in the case of Kennedy and Martin Luther King . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) June 12, 2018

एक यूजर ने अख्तर पर भड़कते हुए लिखा, ‘सर समझ नहीं आता कि आपको आरएसएस से इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है? अगर आपको बीजेपी की सरकार से कोई परेशानी है तो आप सीधा उनसे ही बात कीजिए, लेकिन इस तरह के काम मत कीजिए।’ एक यूजर ने कहा, ‘जावेद साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपकी बहुत इज्जत भी करता हूं, लेकिन मैं आपके विनती करना चाहता हूं कि आप इस विवाद से दूर रहें। यह किसी भी तरह से आपको मदद नहीं करेगा और इससे कुछ नहीं मिलेगा।’

Do you know who fired 4th bullet? Who has done cover up Gandhi assassination? Let us demand detailed investigation for Gandhi's murder.. You will get your answer.. — Shailesh Rathod (@srk121323) June 13, 2018

Sir don't understand y u bother so much about RSS. If u have a problem with them or the BJP Govt talk straight rather then throwing barbs every now n then — Bharatvasi (@mukeshgs) June 13, 2018

Javed Saab… I'm a huge fan… holding immense respect for you… it's my humble request to stay away from this controversy…it won't help anything & you'll get nothing out of it…:-)73 — Sunjay Singh (@sunjaysingh) June 13, 2018

साहब सावरकर ने नहीं गांधी को गोली नाथूराम गोडसे ने मारी थी….. अब संघ और हिन्दू महासभा में अंतर है यह भी इतिहास पढ़ने पर पता चलता है.. — Bhagchand chouhan (@bcchouhan) June 13, 2018

