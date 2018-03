बॉलीवुड गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने ट्विटर पर एक यूजर को उसके मुस्लिमों को लेकर दिए गए कमेंट पर करारा जवाब दिया है। ट्विटर पर रमा शंकर नाम के यूजर ने इंडिया टुडे के पत्रकार गौरव सावंत के एक ट्वीट पर कमेंट में मुस्लिमों पर भरोसा न करने के लिए लिखा था। दरअसल बिहार के अररिया उपचुनाव में महागठबंधन के आरजेडी उम्मीदवार मोहम्मद सरफराज आलम की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। इस जुलूस में कथित तौर पर ‘पाकिस्‍तान जिंदाबाद’ और ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ जैसे देश विरोधी नारे लगे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक यूजर के द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को इंडिया टुडे के पत्रकार गौरव सावंत ने ट्वीट किया। गौरव सावंत ने लिखा- ”कौन हैं ये लोग जो बिहार के अररिया में ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ जप रहे हैं? पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच जरूर होनी चाहिए। यह आरजेडी की जीत का किस प्रकार है जाप है? इन तत्वों की पहचान करें, पूछताछ करें और सजा दें। आज का यह जाप कल और भयावह जैसा हो सकता है।”

Dear Rama Shankar n RSShukla , do you have any close friend who is Muslim . Have you ever gone to his home . Have shared jokes and books with him . Shown respect to his parents , treated his sister as your own sister , given some career advice to his younger brother . Yes or no

