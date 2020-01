मशहूर गीतकार जावेद अख्तर अपनी नज्मों के अलावा किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए भी जाने जाते हैं। वह आए दिन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। कई बार उन्हें सोशल मीडिया में ट्रोल भी होना पड़ता है फिर भी वह अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटते। जावेद अख्तर समाचार चैनलों पर भी देश के हालात पर चर्चा करते नजर आ जाते हैं। देश में इन दिनों पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज औऱ नागरिकता कानून पर चल रहे विवाद पर एक हिंदी न्यूज चैनल उनका लाइव इंटरव्यू कर रहा था। लाइव इंटरव्यू में ही जावेद एंकर के एक सवाल पर इतने खफा हो गए कि उन्हें पत्रकारिता सिखाने लगे।

दरअसल हुआ ये कि चैनल की एंकर ने नागरिकता कानून पर उनसे देश में मुसलमानों के हालात पर बात करते हुए पूछा कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? अपने सवाल को आगे बढ़ाते हुए एंकर ने ये भी कहा कि वो कौन से लोग है जो लोगों को डरा रहे हैं कि अगर नागरिकता कानून को मोदी सरकार ने लागू कर दिया तो..।

एंकर ने इतना कहा ही था कि जावेद अख्तर ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। जावेद कहने लगे कि, ‘बतौर एंकर आपका काम है कि आप निष्पक्ष होकर सवाल करें। आपको किसी के पक्ष में होकर सवाल नहीं करने चाहिए। आप अपने सवाल से तो साबित कर दे रही हैं कि आप किस पार्टी के साथ हैं..आपने ये क्यों नहीं पूछा कि सरकार में वो कौन से लोग है जो नागरिकता कानून पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आपको किसी भी तरह से एक दल के सपोर्ट में सवाल नहीं करना चाहिए..आगे से ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल मत कीजिएगा।’

उस पूरे इंटरव्यू का इतना हिस्सा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लोग जावेद अख्तर की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं शो की एंकर को ट्रोल भी कर रहे हैं। आम सोशल मीडिया यूजर्स के साथ ही कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी इस क्लिप को शेयर करते हुए न्यूज एंकर को ट्रोल किया है।

