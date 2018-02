मुस्लिम लड़की से प्रेम करने पर दिल्ली के युवक अंकित की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने कहा है कि अंकित सक्सेना की हत्या मजहबी नफरत का निकृष्टतम रूप है, उन्होंने कहा है कि इस हत्या से भारतीयों का सिर शर्म से झुक गया है। जावेद अख्तर ने ट्वीट किया, “अंकित की निर्मम हत्या मजहबी नफरत सबसे कुरूप चेहरा है जिसे दो युवा और मासूम प्यार करने वालों के खिलाफ अंजाम दिया गया, दुर्भाग्य से इनका कसूर यह था कि दोनों अलग अलग समुदाय में पैदा हुए थे और एक दूसरे को प्यार करते थे, हमलोग, सभी संभ्रांत भारतीयों का सिर इस हत्या के बाद शर्म से झुक गया है।” आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास ने भी जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है। कुमार विश्वास ने कवि कुंवर बेचैन की पंक्तियों को हवाला देते हुए लिखा है, “फूल को ख़ार बनाने पे तुली है दुनिया, खुद को बीमार बनाने पे तुली है दुनिया, हम महकती हुई मिट्टी हैं इसी आंगन की, हमको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया ।” इससे पहले भी कुमार विश्वास इस हत्या पर अपना गुस्सा जता चुके हैं और उन्होंने पूछा है कि ये कौन से लोग हैं, इन्हें किसका शह मिला है जो ऐसी हत्याएं कर रहे हैं।

Ankit ‘ ruthless murder is the ultimate ugly face of communal hatred against the love of two Young and innocent people who had unfortunately committed the crime of being born in different communities . We, all the decent Indians should hang our heads in shame .

