सोशल मीडिया में जावेद अख्तर की स्पीच का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जावेद अख्तर मंच से बीजेपी सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं। दरअसल साल के पहले दिन देश का राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कम्युनिस्ट पार्टी ने हल्ला बोल नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यकर्म में तमाम मेहमानों के अलावा जावेद अख्तर भी मौजूद थे। जावेद अख्तर ने मंच से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लोगों को सावधान रहने के लिए कहा। जावेद अख्तर की ये स्पीच सोशल मीडिया में वायरल हो रही है।

जावेद अख्तर अपनी स्पीच में कह रहे हैं- ‘हिंदू, मुसलमान, सिख, इसाई को अगर बांटा गया तो ऊपर बहुत थोड़े से अमीर मिलेंगे लेकिन नीचे करोड़ो गरीब रह जाएंगे। इन करोड़ों गरीबों में ज्यादातर हिंदू हैं। आज बेरोजगारी जो है वो क्या सिर्फ अल्पसंख्यकों में है और जो बहुसंख्यक हैं क्या उन सब को काम मिल चुका है? मुल्क में करीब 10 करोड़ ऐसे हैं जो रात को भूखे पेट सोते हैं। क्या वो सब अल्पसंख्यक हैं..मुसलमान हैं? वो ज्यादातर हिंदू होते हैं। तुमसे ये बात छिपाई जा रही है।’

‘तुमसे कहा जाता है कि तुम अपनी बेरोजगारी के बारे में मत सोचो..तुम्हारे सर पर छत नहीं है मत सोचो..तुम्हें दो वक्त की रोटी नहीं मिलती मत सोचो, तुम्हारे बच्चों के पास स्कूल नहीं है मत सोचो, तुम्हारी बीवी को अस्पताल में दवा नहीं मिलती मत सोचो। तुम सोचो कि तुम हिन्दू हो..गर्व करो कि तुम हिन्दू हो। भूखे मर जाओ लेकिन गर्व करो कि हिंदू हो। तुम्हारा बच्चा भीख मांगे लेकिन गर्व करते रहो। तुम्हारी बीवी मर जाए लेकिन गर्व करते रहो। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम तुम्हें रोटी नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, घर नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे..गर्व देंगे।’

कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर ने भी जावेद अख्तर की ये स्पीच शेयर की है। शशि थरूर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- आपने बहुत सही कहा जावेद भाई..य़े लोग घार्मिक उन्माद इसी लिए फैला रहे ताकि लोगों का ध्यान असल मुद्दों की तरफ ना जाए। ये सब आर्थिक और राजनैतिक तौर पर सरकार की विफलता को छिपाने का तरीका है।

Well said ⁦@Javedakhtarjadu⁩ bhai! Religious chauvinism is a distraction from the real issues facing the country and aims to deflect attention from the economic & governance failures of an inept government. pic.twitter.com/enC2m4MlvC

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 3, 2020